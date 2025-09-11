मिळकतकर ऑनलाइन भरा, चार टक्के सवलत मिळवा!
पिंपरी, ता. ११ ः महापालिकेच्या कर आकारणी व कर संकलन विभागाने ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत ऑनलाइन मिळकतकर भरणाऱ्यांसाठी मिळकतकरावर विशेष सवलत जाहीर केली आहे. त्यानुसार चालू वर्षाच्या सामान्य करात थेट चार टक्के सवलत मिळणार आहे.
शहरातील विकासकामे, सुविधा व सेवांची अखंडित अंमलबजावणी करण्यासाठी नागरिकांनी वेळेवर कर भरणे अत्यंत आवश्यक आहे. त्यामुळे नागरिकांनी वेळेवर मिळकतकर भरावा, असे आवाहन सातत्याने महापालिका करत आहे. तसेच वेळेवर मिळकतकर भरणाऱ्यांसाठी ३० जूनपर्यंत विविध सवलतीही दिल्या होत्या. त्याचा लाभ अनेकांनी घेतला आहे. आता ३० सप्टेंबर २०२५ पूर्वी ऑनलाइन पद्धतीने मिळकतकर भरणाऱ्या मिळकतधारकांना चालू वर्षाच्या सामान्य करावर थेट चार टक्के सवलत महापालिकेने जाहीर केली आहे. याचा जास्तीत जास्त मिळकतधारकांनी लाभ घ्यावा, असे आवाहन पिंपरी-चिंचवड महापालिका करआकारणी व करसंकलन विभागाने केले आहे.
असा भरा ऑनलाइन कर
- महापालिकेच्या www.pcmcindia.gov.in संकेतस्थळाला भेट द्या
- संकेतस्थळाच्या मुख्य पृष्ठावरील ‘नागरिक’ या पर्यायावर क्लिक करा
- ‘नागरिक’ या पर्यायावर क्लिक केल्यानंतर ‘मालमत्ता कर विभाग’ येथे जा
- त्यानंतर मालमत्तेला जोडलेला मोबाईल क्रमांक किंवा मालमत्ता क्रमांक टाका
- तुमच्या मोबाईलवर ओटीपी क्रमांक येईल, तो टाकल्यानंतर ‘बिल भरा’ पर्याय येईल
- ‘बिल भरा’ पर्याय निवडा आणि आपल्या मिळकतकराचे बिल सवलतीसह भरा
‘‘शहरातील नागरिकांनी वेळेवर कर भरून केलेल्या सहकार्यामुळे महापालिकेला रस्ते, पाणी, आरोग्य, स्वच्छता अशा महत्त्वाच्या सेवांची अंमलबजावणी करण्यास मदत होते. ३० सप्टेंबरपूर्वी जास्तीत जास्त नागरिकांनी ऑनलाइन मिळकतकर भरून चार टक्के सवलतीचा लाभ घ्यावा.
- प्रदीप जांभळे-पाटील, अतिरिक्त आयुक्त, महापालिका
‘‘मालमत्ता कर भरणे ही केवळ जबाबदारी नसून शहराच्या प्रगतीला थेट हातभार आहे. नागरिकांनी थकबाकी न ठेवता वेळेत कर भरला, तर महापालिकेला सेवा अधिक सक्षमपणे देता येतात. त्यामुळे अद्याप ज्यांनी मालमत्ता कर भरलेला नाही, त्यांनी उशीर न करता त्वरित कर भरणा करावा.
- अविनाश शिंदे, सहाय्यक आयुक्त, महापालिका
---
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.