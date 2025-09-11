चाकणमधील दीडशे अतिक्रमणे जमीनदोस्त
पिंपरी, ता.११ : चाकण एमआयडीसीसह परिसरातील वाहतूक कोंडी दूर करण्यासाठी पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए), नगर परिषद आणि एनएचएआय यांच्याकडून बुधवारी (ता. १०) सायंकाळपर्यंत १५० अतिक्रमणांवर कारवाई करण्यात आली; तर २१ होर्डिंग हटविण्यात आली. यापुढेही कारवाई सुरूच राहणार असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
गेल्या आठवड्यात पीएमआरडीएचे महानगर आयुक्त डॉ. योगेश म्हसे यांनी चाकण एमआयडीसीसह शहर परिसरातील अनधिकृत बांधकामे आणि अतिक्रमणांवर कारवाईच्या अनुषंगाने संबंधित प्रशासकीय यंत्रणेची बैठक घेऊन निर्देश दिले होते. त्यानुसार पुणे-नाशिक महामार्गावर चाकण-तळेगाव चौक, आंबेठाण चौक ते एकतानगर रस्त्याच्या एका बाजूने ही कारवाई करण्यात आली. त्यात सुमारे १५० अतिक्रमणे काढण्यात आली; तर २१ होर्डिंग हटविण्यात आली. या रस्त्यावरील अतिक्रमणधारकांनी स्वतःहून आपली अतिक्रमणे काढून घ्यावीत, अशा आशयाच्या नोटिसा पूर्वीच बजावण्यात आल्या होत्या. मात्र, याकडे संबंधितांनी दुर्लक्ष केल्यामुळे बुधवारपासून अतिक्रमण निर्मूलनाची मोहीम सुरू करण्यात आली.
या कारवाईमुळे संबंधित भागातील रहदारी सुरळीत होण्यास मदत होणार असून पुणे - नाशिक महामार्गावरील दोन्ही बाजूने प्रत्येकी साडेबावीस मीटरच्या आतील अतिक्रमणे काढण्यात येत आहे. यावेळी राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरणाचे सह कार्यकारी अभियंता दिलीप शिंदे, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे रवींद्र रांजणे, नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी डॉ. अंकुश जाधव, वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक संजय सोळंके, वाहतूक विभागाचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक प्रमोद वाघ आदी उपस्थित होते.
