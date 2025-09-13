सायन्स पार्क येथील व्हीएमडीचा तांत्रिक बिघाड
पिंपरी, ता. १३ ः पिंपरी-चिंचवड सायन्स पार्क परिसरात बसविण्यात आलेल्या व्हिज्युअल मेसेज डिस्प्ले (व्हीएमडी) यंत्रणेत बिघाड झाल्याने नागरिक व जाहिरातदारांना त्रास सहन करावा लागत आहे. सध्या या स्क्रीनवर दिसणाऱ्या जाहिराती अर्धवट पडद्यावर उमटत असून, काही भागात मोठा काळा पॅच दिसत आहे. त्यामुळे संपूर्ण जाहिरात समजत नसल्यामुळे नागरिकांचा गैरसमज होत आहे.
सायन्स पार्क येथील व्हीएमडी यंत्रणेत मागील अनेक दिवसांपासून बिघाड झाला आहे. याकडे पिंपरी-चिंचवड स्मार्ट सिटी व महापालिकेच्या आकाशचिन्ह परवाना विभागाचे दुर्लक्ष होत आहे. त्यातच दिवसा उजेडात जाहिरात स्क्रीनवर झाडांच्या वाढलेल्या फांद्यांचा अडथळा होत आहे. तर, रात्री स्क्रीन सुरू असली तरी काळे ठिपके दिसत आहेत. परिणामी, जाहिरात नेमकी कशाची आहे? हे ओळखणे कठीण होत आहे. जाहिरात व्यवस्थित दिसत नसली तरी व्हिएमडीचा प्रकाश दिवसा आणि रात्री वाहनचालकांचे लक्ष आकर्षित करत आहे. त्यातच जाहिरात व्यवस्थित दिसत नसल्यामुळे नागरिकांचा संताप होत आहे.
महापालिकेने शहर सुशोभीकरण आणि डिजिटल जाहिरात व्यवस्थापनासाठी या व्हीएमडी स्क्रीन बसवल्या होत्या. मात्र, तांत्रिक देखभालीचा अभाव आणि योग्य देखरेख न झाल्याने त्याचा उद्देशच हरवत चालला आहे. जाहिरातदारांच्या पैशांचा व नागरिकांच्या सुविधेचा प्रश्न निर्माण झाला असून, तातडीने या यंत्रणेचा बिघाड दूर करण्याची मागणी होत आहे. अन्यथा, या दुर्लक्षामुळे स्मार्ट सिटी प्रकल्पावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होईल, अशी भावना व्यक्त केली जात आहे.
‘‘व्हीएमडी बसवून सहा ते सात वर्षांचा कालावधी उलटला. तत्कालीन तंत्रज्ञानाचा वापर करून बनविलेल्या व्हीएमडी दुरुस्त करण्यासाठी तांत्रिक अडचणी उद्भवत आहेत. या सर्व व्हीएमडी यंत्रणेची देखभाल दुरुस्ती करण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा कार्यरत करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.
- राजेश आगळे, उपायुक्त, आकाशचिन्ह व परवाना विभाग, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका
