जिम्नॅस्टिकच्या सुविधांबाबत महापालिका उदासीन
पिंपरी, ता. १३ : औद्योगिकनगरी असलेल्या पिंपरी-चिंचवड शहरात जिम्नॅस्टिक खेळाबाबत उदासीनता दिसून येत आहे. या खेळाला आवश्यक साहित्य, प्रशिक्षण व प्रशिक्षक उपलब्ध होत नाहीत. काही प्रशिक्षकांनी स्वतः खर्च करून खासगी क्लास सुरू केले आहेत. मात्र, तरीदेखील महापालिकेला जाग येत नसल्याने अद्यापपर्यंत जिम्नॅस्टिक खेळाला महत्त्व दिले जात नाही. यामुळे पालकांमध्ये जिम्नॅस्टिकबाबत जागृतता दिसून येत नाही.
पिंपरी-चिंचवड शहरातील जिम्नॅस्टिक खेळाडू गेली अनेक वर्षे सुसज्ज हॉलचे स्वप्न उराशी बाळगून आहेत. गेल्या ८ ते १० वर्षांपासून सातत्याने खेळाडू महापालिकेकडे जिम्नॅस्टिक हॉलसह इतर मागण्यांसाठी लढा देत आहेत. तरी, अद्यापपर्यंत महापालिकेने कोणतीच ठोस पावले उचललेली नाहीत. परिणामी, खेळाडू आणि प्रशिक्षकांमध्ये नाराजी आणि अस्वस्थता वाढली आहे. महापालिकेने या सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात, अशी मागणी पिंपरी-चिंचवड व जिल्हा असोसिएशनकडून होत आहे.
महापालिका निरुत्साही
जिम्नॅस्टिक्स लवचीकता, चपळता, समन्वय, कलात्मकता आणि शक्ती यांवर आधारित खेळ आहे. यामध्ये शारीरिक कसरती केल्या जातात. जिम्नॅस्टिक्समध्ये मुख्यत्वे ‘आर्टिस्टिक’, ‘रिदमिक’ आणि ‘ट्रॅम्पोलिन’ या प्रकारांचा समावेश होतो. या खेळातून शारीरिक तंदुरुस्तीसोबतच आत्मविश्वास, एकाग्रता आणि शिस्त लागते. परंतु हा खर्चीक खेळ आहे. महापालिका मदत करीत नसल्याने खेळाची आवड जोपासत प्रशिक्षकांनी स्वत:च्या खर्चाने खासगी ॲकॅडमी सुरू केल्या आहेत. लाखो रुपये खर्चून जिम्नॅस्टिकमध्ये लागणारे मॅट्स, बॅलन्स बीम, बार्स हे साहित्य खरेदी करावे लागते.
महापालिकेचे नियोजनशून्य धोरण
शहरात महापालिकेने काही वर्षांत अनेक क्रीडा प्रकल्प उभारले. चिंचवड, आकुर्डी, थेरगाव, निगडी परिसरात विविध मैदाने, व्यायामशाळा आणि खेळांचे हॉल बांधले गेले. मात्र, जिम्नॅस्टिकसाठी कुठलीही जागा, निधी किंवा मागण्यांना ठोस प्रतिसाद दिला नाही.
शहरातील खेळांबाबत परिस्थिती
- महापालिकेच्या मैदानांमध्ये क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी, स्केटिंग यांसाठी सुविधा उपलब्ध आहेत.
- पिंपरी-चिंचवड जिल्हा जिम्नॅस्टिक असोसिएशनकडून वर्षानुवर्षे महापालिकेकडे हॉलसाठी पाठपुरावा केला जात आहे. मात्र, एकही अधिकृत जिम्नॅस्टिक हॉल शहरात उपलब्ध नाही.
- बॅडमिंटनसाठी १६ हॉल, लॉन टेनिससाठी १२ कोर्ट पण जिमनॅस्टिकसाठी सुविधा नाहीत.
राज्य आणि राष्ट्रीय स्थरावर भरारी
- शहरातील खेळाडूंनी राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावर उल्लेखनीय कामगिरी केली आहे.
- राज्यस्तरीय स्पर्धांमध्ये दरवर्षी शंभरहून अधिक तर, राष्ट्रीय स्तरावर २५ ते ३० खेळाडू सहभागी होत
‘‘जिम्नॅस्टिक हॉलसाठी जागांची पाहणी सुरू आहे. काही दिवसांमध्ये निश्चिती करण्यात येणार आहे. लवकरच या खेळासाठी हॉलची उभारणी करण्यात येणार आहे. वरिष्ठांचा सकारात्मक प्रतिसाद आहे.
- पंकज पाटील, उपआयुक्त, क्रिडा विभाग, महापालिका
