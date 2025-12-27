सकाळ संवाद
देहूरोडच्या प्रवाशांची सोय व्हावी
महाराष्ट्र राज्य परिवहन (एसटी) मंडळाच्या पुणे-मुंबई, मुंबई-पुणे तसेच इतरही दूरदूरच्या ठिकाणी जाणाऱ्या बस मुंबई-पुणे महामार्गावरील देहूरोडच्या उड्डाणपुलाचा वापर करतात. त्यामुळे देहूरोडहून बसने प्रवास करणाऱ्यांची गैरसोय होते. तरी या एसटी बस उड्डाणपुलावरून खालून गेल्या तर देहूरोडच्या प्रवाशांची सोय होईल. देहूरोडला अधिकृत एसटी थांबा झाला तर आणखी चांगले होईल. तरी एसटी महामंडळाच्या प्रशासनाने याची दखल घ्यावी.
- हिरामण येवले, विकासनगर
कावेरीनगर मंडईतील स्वच्छतागृह बंद
थेरगावमधील कावेरीनगर भाजी मंडईतील स्वच्छतागृह ‘सकाळ’मधील बातमीनंतर काही दिवस सुरू होते. ते परत कुलूप लावून बंद केलेले आढळते. त्यामुळे नागरिकांची मोठ्या प्रमाणात गैरसोय होत आहे. प्रशासनाने तत्काळ लक्ष देऊन हे स्वच्छतागृह कायमस्वरूपी सुरु ठेवले पाहिजे.
- सुहास होनराव, चिंचवड
फोटो आयडी - 80247
सेवा रस्त्यावर अवजड वाहने
ट्रान्स्पोर्ट नगर, भक्ती शक्ती जवळ असलेल्या मुकाई चौक ते निगडी मार्गावरील सेवा रस्त्यावर नो पार्किंग झोनमध्ये अवजड वाहने लावली जात आहेत. त्यामुळे वाहतुकीत अडथळा निर्माण होऊन कोंडी होऊ लागली आहे. वाहतूक पोलिसांनी आत्ताच या गाड्यांवर कारवाई केली नाही तर ही समस्या आणखी बिकट होईल.
- संतोष पडवळ, निगडी
फोटो आयडी - 80243
उघड्यावरील कचऱ्याचा त्रास
साई क्रिस्टल सोसायटी, शिवराजनगर, रहाटणी या भागातील रॉयल मॅजेस्टिक सोसायटी समोर रोज अवैध रित्या कचरा टाकला जात आहे. भटक्या कुत्र्यांमुळे कचरा रस्त्यावर पसरतो. हा रहदारीचा रस्ता असल्याने नागरिकांना खूप त्रास होतो. तरी कचरा टाकणाऱ्यांवर कारवाई करावी. तसेच या समस्येचा कायमस्वरूपी बंदोबस्त करावा.
- बसवराज पाटील, नागरिक
फोटो आयडी - 80245
मोकळ्या जागेत कचरा
आदर्शनगर, नवी सांगवी येथे शाळेचे आरक्षण असलेल्या मोकळ्या जागेत कचरा व राडारोडा टाकण्यात येतो. क्षेत्रीय कार्यालयात कळवले असता लेखी तक्रार द्या, आमच्या अखत्यारित येत नाही, अशी उडवाउडवीची उत्तरे देण्यात येतात. या कचऱ्यामुळे आजूबाजूला दुर्गंधी आणि डासांचे प्रमाण वाढले आहे. प्रशासनाने येथे कचराबंदीचा बोर्ड लावावा तसेच योग्य ती कार्यवाही करावी.
- जितेंद्र अलासे, आदर्शनगर, नवी सांगवी
फोटो आयडी - 80242
पिंपळे निलखमध्ये बस शेड बसवा
हिंजवडी ते पुणे स्टेशन ३३३ नंबरची बस पूर्वी पिंपळे-निलख गावातून जात होती. पण, आता ती बस गावाबाहेरून जाते. गावात शेड होते, बाहेर शेड नाही. त्यामुळे प्रवाशांची मोठी गैरसोय होत आहे. तरी पीएमपीएमएल प्रशासनाने प्रवाशांची सोय करावी. ही विनंती.
- मोहन जगताप, पिंपळे निलख
फोटो आयडी - 80241
