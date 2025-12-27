दिंडीतून मतदानाचा जागर
पिंपरी, ता. २७ : ‘मतदार राजा जागा हो, लोकशाहीचा धागा हो’ अशा घोषणा देत टाळ-मृदंगाचा गजरात महापालिकेच्या वतीने चिखली येथील संतपीठ परिसरात मतदान दिंडी काढण्यात आली. या दिंडीच्या माध्यमातून प्रत्येक मतदाराने मतदान करणे हीच लोकशाहीची खरी ताकद असल्याचा संदेश देण्यात आला.
महापालिकेच्या निवडणुकीसाठी १५ जानेवारी २०२६ रोजी मतदान होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर मतदारांना जागरूक करण्यासाठी महापालिकेमार्फत ‘स्वीप’ कार्यक्रमांतर्गत मतदान जागृती मोहीम राबविली जात आहे. वारकरी परंपरेचा साज चढविलेले विद्यार्थी, टाळ-मृदुंगाच्या गजरात व भक्तिरसाने भारलेल्या वातावरणात शाळेच्या परिसरातून निघालेली मतदानाची दिंडी गृहनिर्माण सोसायट्या, कॉलनी येथे गेली. या ठिकाणी नागरिकांना मतदान करण्याचे आवाहन करण्यात आले.
लोकशाही बळकट करण्यासाठी मतदान प्रक्रियेत प्रत्येक मतदाराचा सक्रिय सहभाग अत्यावश्यक आहे, असे अतिरिक्त आयुक्त तृप्ती सांडभोर म्हणाल्या. यावेळी संतपीठ शाळेतील विद्यार्थ्यांनी ‘हक्क आपल्या मतदानाचा’ हे प्रेरणादायी गीत सादर केले. उपस्थितांना मतदानाची शपथ देण्यात आली. दिंडीत शाळेचे विद्यार्थी, महापालिका अधिकारी, कर्मचारी व नागरिक सहभागी झाले होते.
