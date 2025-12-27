महिला प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी एसटी प्रशासनाचा पुढाकार
सकाळ वृत्तसेवा
पिंपरी, ता. २७ ः महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या (एसटी) प्रशासनाने प्रवाशांची, विशेषतः महिला प्रवाशांची सुरक्षितता सर्वोच्च मानत बसस्थानकांवर ११ महिला सुरक्षारक्षकांची नेमणूक केली आहे. पुणे विभागातील स्वारगेट, वाकडेवाडी आणि पिंपरी चिंचवड या आगारांत प्रत्येकी तीन, तर स्टेशन आगारात दोन महिला सुरक्षारक्षकांची नेमणूक झाली आहे. त्यामुळे महिला प्रवासी व विद्यार्थिनींमध्ये सुरक्षिततेची भावना अधिक दृढ झाल्याचा दावा एसटी प्रशासनाने केला आहे.
पिंपरी चिंचवड आणि पुणे शहरात नोकरी आणि शिक्षणानिमित्त राज्यातील विविध जिल्ह्यांतून नागरिक मोठ्या संख्येने स्थायिक झाले आहेत. तसेच उत्तर महाराष्ट्र, कोकण विभाग आणि मराठवाडा यांना जोडणारा एसटी महामंडळाचा पुणे विभाग महत्त्वाचा विभाग आहे. पुणे विभागातून दररोज दोन ते अडीच हजार बस ये-जा करतात; तर, पुणे विभागाच्या ७०० हून अधिक बस सुटतात.
प्रवासात किंवा आगारात प्रवाशांची बॅग, मोबाईल किंवा सोनसाखळी चोरीला गेली, विद्यार्थिंनी व महिला प्रवाशांशी गैरवर्तन, प्रवाशांना मारहाण असे प्रकार घडत असतात. एसटी महामंडळाने प्रवाशांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने आगारात सीसीटीव्ही आणि सुरक्षारक्षक नेमले आहेत. मात्र बहुतांश वेळा चोरीच्या प्रकारांमध्ये महिलाही सामील असतात. अशावेळी महिला आरोपीला ताब्यात घेताना पुरुष सुरक्षारक्षकांवर बंधने येतात. किंवा एखाद्या महिला व विद्यार्थिंनीशी गैरवर्तन झाल्यानंतर पुरूष सुरक्षारक्षकांना माहिती सांगताना त्यांना संकोच वाटतो. त्यामुळे महिला सुरक्षारक्षक नेमण्याचा निर्णय घेण्यात आला. महिला सुरक्षारक्षकांकडून बसस्थानक परिसरात सतत गस्त, संशयास्पद हालचालींवर लक्ष ठेवणे, छेडछाडीच्या प्रकारानंतर तत्काळ हस्तक्षेप करणे, तसेच गरजू व संकटात सापडलेल्या प्रवाशांना मदत आदी कामे केली जात आहेत.
महिला व विद्यार्थिनींची छेडछाड रोखणे, महिलांचे दागिने व पैसे चोरीस जाण्याच्या प्रकरणांचा छडा लावणे, तसेच घर सोडून आलेल्या व मनोरुग्ण महिलांना सुरक्षित मदत देण्याचे महत्त्वपूर्ण कार्य पुरुष सुरक्षारक्षक व महिला सुरक्षारक्षकांनी केले आहे.
- विजय धनगर, वरिष्ठ सुरक्षा व दक्षता अधिकारी, पुणे विभाग
