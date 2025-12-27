पक्क्या अनुज्ञप्तीसाठी आरटीओची शिबिरे
पिंपरी, ता. २७ ः पिंपरी-चिंचवड प्रादेशिक परिवहन विभागाने (आरटीओ) नागरिकांच्या सोईच्या दृष्टीने खेड, मंचर, जुन्नर, वडगाव मावळ आणि लोणावळा येथे पक्क्या अनुज्ञप्तीतीसाठी (लायसन्स) शिबिरे आयोजित केली आहेत. आरटीओकडून निश्चित केलेल्या दिवशी वाहनचालकांनी उपस्थित राहून पक्की अनुज्ञप्ती करून घ्यावी, असे आवाहन आरटीओने केले आहे. या शिबिरांत लायसन्स चाचणी, १५ वर्षांपेक्षा जुन्या वाहनांच्या नोंदणी नूतनीकरणाचे कामकाज केले जाणार आहे. दौऱ्याच्या दिवशी शासकीय सुट्टी असेल तर आधीच्या किंवा नंतरच्या दिवशी शिबिर होईल. शिबिरांचा तपशील ः खेड (पाच, सहा आणि सात), मंचर (१२, १३, १४ जानेवारी), जुन्नर (१९, २०, २१ जानेवारी), वडगाव मावळ (२७, २८ जानेवारी), लोणावळा (२९, ३० जानेवारी).
