जादा परताव्याच्या आमिषाने ३४ लाखांची फसवणूक
पिंपरी : क्रिप्टो करन्सीमध्ये गुंतवणूक केल्यास जादा परताव्याचे आमिष दाखवून ३३ लाख ९६ हजार ७३८ रुपयांची फसवणूक केली. हा प्रकार ऑनलाइनद्वारे घडला. या प्रकरणी दिग्विजय सुरेश सुतार (रा. नारायणनगर, हिंजवडी) यांनी हिंजवडी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. त्यानुसार पोलिसांनी अज्ञात आरोपींवर गुन्हा दाखल केला आहे. आरोपींनी आपसात संगनमत करून फिर्यादी यांना फोन करून क्रिप्टो करन्सीमध्ये गुंतवणूक केल्यास ३० ते ४० टक्के परताव्याचे आमिष दाखवले. सुरुवातीला गुंतवणुकीच्या पैशांवर काही रक्कम देऊन फिर्यादीचा विश्वास संपादन केला. त्यानंतर फिर्यादीकडून विविध खात्यांवर मोठी रक्कम जमा करून घेतली. फिर्यादीने गुंतवणूक केलेले पैसे मागितले असता आरोपींनी आणखी पैशांची मागणी केली. यामध्ये फिर्यादीची एकूण ३३ लाख ९६ हजार ७३८ रुपयांची फसवणूक केली.
तडीपार गुंडाला कोयत्यासह अटक
पिंपरी : तडीपार आदेशाचा भंग करून शहरात आलेल्या गुंडाला कोयत्यासह पोलिसांनी अटक केली. ही कारवाई पिंपरीतील एच. ए. मैदान परिसरात करण्यात आली. शाहरुख नईम शेख (रा. नेहरूनगर, पिंपरी) असे अटक करण्यात आलेल्या आरोपीचे नाव आहे. हा आरोपी एच. ए. मैदानाजवळ कोयता घेऊन थांबल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली. त्यानुसार पोलिसांनी त्याला ताब्यात घेऊन त्याच्याकडून कोयता जप्त केला.
जुगारप्रकरणी पाच जणांवर कारवाई
पिंपरी : जुगार खेळणाऱ्या पाच जणांवर निगडी पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे. ही कारवाई निगडीतील अजंठानगर परिसरात करण्यात आली. योगेश सोनावणे, नामदेव समिंदर, भास्कर सांबळे, सिद्धार्थ सुकाळे, रामदास गायकवाड अशी गुन्हा दाखल केलेल्या आरोपींची नावे आहेत. त्यांच्याकडून एक हजार सहाशे रुपयांचा मुद्देमाल पोलिसांनी जप्त केला आहे.
