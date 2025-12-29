श्रीकांत आपटे यांना जीवनगौरव पुरस्कार प्रदान
पिंपरी, ता. २९ ः अवयवदान व देहदानाबाबत व्यापक जनजागृती निर्माण करण्यासाठी सातत्याने कार्यरत असलेल्या श्रीकांत आपटे यांना रोटरी क्लब ऑफ चिंचवडच्या वतीने जीवनगौरव पुरस्कार देऊन सन्मान करण्यात आला. चिंचवड रोटरी क्लबचे अध्यक्ष पराग जोशी यांच्या हस्ते हा पुरस्कार प्रदान केला. पिंपरीत झालेल्या कार्यक्रमात रोटरी क्लबचे प्रकल्प संचालक राजेश अग्रवाल उपस्थित होते.
आपटे यशवंतराव चव्हाण स्मृती रुग्णालयात ‘शोक समुपदेशन केंद्रा’चे प्रमुख म्हणून कार्यरत आहे. मृत अवयवदात्यांच्या कुटुंबीयांना समुपदेशन करून त्यांना अवयवदानासाठी प्रेरित करण्याचे कार्य ते करत आहेत. त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली आतापर्यंत १५० हून अधिक जनजागृती कार्यक्रम, ६२ देहदान, ६८ नेत्रदान व २५ त्वचादानांचे यशस्वी समन्वय साधण्यात आले आहेत. त्यांच्या या कार्यासाठी त्यांना या पुरस्काराने गौरविण्यात आले. अवयवदानाचे महत्त्व समाजापर्यंत पोहोचवणाऱ्या विशेष दिनदर्शिकेचे प्रकाशनही करण्यात आले. या कार्यक्रमासाठी राजेंद्र पोफळे, यतीश भट, महावीर सत्याना, सचिन वाडबुगर यांनी परिश्रम घेतले.
