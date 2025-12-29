पिंपरी महानगरपालिकेसाठी ५७४ उमेदवारी अर्ज दाखल
पिंपरी, ता. २९ ः पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या निवडणुकीसाठी मंगळवारपासून (ता. २३) उमेदवारी (नामनिर्देशनपत्र) अर्ज वितरण आणि स्वीकृती सुरू झाली. सोमवारपर्यंत (ता. २९) ५ हजार ९६१ अर्जांची विक्री झाली असून ५७४ उमेदवारी अर्ज प्राप्त झाले आहेत. मंगळवार (ता. ३०) उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याचा शेवटचा दिवस आहे.
आतापर्यंत ४३ माजी नगरसेवक-नगरसेविकांनी अर्ज सादर केले आहेत. यामध्ये सर्वाधिक भारतीय जनता पक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या उमेदवारांचे अर्ज आहेत. काही प्रभागांत एका जागेसाठी तीन पेक्षा जास्त जणांनी अर्ज दाखल केले आहेत. मात्र, एबी फॉर्म जोडलेले नाहीत. त्यामुळे मंगळवारी शेवटच्या क्षणी एबी फॉर्म कुणाला मिळतो व अधिकृत उमेदवारी कुणाला मिळते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
काही उमेदवारांनी सावधगिरीसाठी अपक्ष म्हणूनही अर्ज दाखल केले आहेत. एका प्रभागातील एका उमेदवाराने तर भाजपसह राष्ट्रवादी काँग्रेसचा उमेदवार म्हणूनही अर्ज दाखल केला आहे. प्रभाग ३, ४, ६ ते २८, ३१ व ३२ मधील चारही जागांसाठी अर्ज दाखल झाले आहेत मात्र, प्रभाग १ व २ मधील केवळ दोन जागा आणि प्रभाग ५, २९ व ३० मधील प्रत्येकी तीन जागांसाठी अर्ज दाखल झाले आहेत.
महापालिकेच्या १२८ जागांसाठी ३२ प्रभागात निवडणूक होत आहे. भाजप व राष्ट्रवादी काँग्रेस स्वतंत्रपणे निवडणूक लढवत आहे. भाजप व शिवसेनेची युती फिसकटण्याची शक्यता आहे. आरपीआय मात्र भाजपसोबत लढणार आहे. शिवसेना स्वतंत्र लढण्याची शक्यता आहे. शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष व महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यांची युती झाली आहे. त्यांच्यासह काँग्रेस, राष्ट्रीय समाज पक्ष हे स्वतंत्र आघाडी करून लढण्याच्या तयारीत आहे. असे झाल्यास नवी आघाडी बघायला मिळणार आहे.
