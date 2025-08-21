चिखली परिसरातील रस्त्यांची पुन्हा चाळण
चिखली, ता.२१ ः गेल्या सहा ते सात वर्षांपासून चिखली परिसरात अनेक भागांतील अंतर्गत रस्त्यांचे डांबरीकरण झालेले नाही. त्यातच पावसाने आता मुख्य रस्त्यांसह अंतर्गत रस्त्यांची अक्षरशः पुरती चाळण झाली असून दुचाकीचालकांचे विशेषतः महिलांचे वाहन चालविताना अपघात होत आहेत.
काही वर्षांपूर्वी चिखली गाव महापालिकेमध्ये समाविष्ट झाले. मात्र, चिखलीमधील रहिवाशांच्या गैरसोयी अद्याप कायम आहेत. त्यामधील मुख्य समस्या म्हणजे पाणी आणि रस्ते. सध्या पावसाळा सुरू असल्याने शहराच्या अन्य भागांप्रमाणेच चिखलीमधील रस्त्यांचीही दुर्दशा झाली आहे. वाहन चालक आणि पादचाऱ्यांना खड्ड्यांमधून रस्ता कुठे दिसतो का ? हे शोधावे लागत आहे.
मोरे वस्ती, चिखली इत्यादी परिसरात महापालिकेकडून सांडपाणी वाहिन्या आणि पावसाळी गटारे बांधण्यासाठी उन्हाळ्यामध्येच रस्त्यांची खोदाई करण्यात आली होती. त्या रस्त्यांची गेल्या १५ दिवसांपूर्वीच डागडुजी करण्यात आली. मात्र, तकलादू काम केल्याने गेल्या दोन दिवस पडलेल्या संततधार पावसामुळे रस्त्यांवर टाकण्यात आलेले डांबर आणि खडी उखडून गेली आहेत. त्यामुळे संपूर्ण रस्त्याची पुन्हा चाळण झाली. रस्त्यांना अक्षरशः डबक्याचे स्वरूप आले आहे. अनेक नागरिकांचे विशेषतः महिलांचे रस्त्यांवरून वाहन चालवताना अपघात होत आहेत. या रस्त्यांवरून वाहन चालवत असताना कंबर आणि मणके अक्षरशः ठेचून निघत आहेत. या प्रकाराकडे महापालिका प्रशासनाने गांभीर्याने पाहावे आणि चिखली परिसरातील रस्त्यावरील खड्डे त्वरित बुजवावेत, अशी नागरिकांची मागणी आहे.
कुठल्या रस्त्यांची दुर्दशा ?
सोनवणे वस्ती रस्ता, चिखली रस्ता, मोरे वस्तीमधील अंगणवाडी रस्ता, चिंचेचा मळा-तळवडे रस्ता, शेलार वस्ती, पाटीलनगर रस्ता, टॉवर लाइन रस्ता या मुख्य रस्त्यांची चाळण झाली आहे. एकही अंतर्गत रस्ता खड्डा नाही, असे दिसत नाही. मोरे वस्तीचा अंगणवाडी रस्ता आणि चिखली मुख्य रस्त्यावरील गटारांची झाकणे वर खाली खचली आहेत. त्यामुळेही वाहनचालकांना वाहने चालविणे कठीण झाले आहे.
मोरे वस्ती, मेहेत्रे वस्ती, चिखली आदी परिसरांतील रस्त्यांवरून वाहन चालणे सोडा साधे चालणे ही कठीण होऊन बसले आहे. कोणत्याही रस्त्यांवरून जा खड्ड्यांचे दर्शन घडतेच. पावसामुळे रस्त्यावरून जाताना शाळकरी मुले महिला यांना मोठी कसरत करावी लागते. शेजारून जाणाऱ्या वाहनांचे पाणी अंगावर उडून शाळकरी मुलांचे गणवेश खराब होणे, चिखलातून पाय घसरून पडणे ही शाळकरी मुले आणि महिलांच्या बाबतीत नित्याची बाब होऊन बसली आहे. रस्त्यांच्या स्थितीवरून महापालिका प्रशासनावर कोणाचाही नियंत्रण नसल्याचे समोर येत आहे.
- विजय जरे, सामाजिक कार्यकर्ते
चिखली परिसरातील रस्त्यांपेक्षा एखाद्या खेडेगावातील रस्ते बरे आहेत. रस्त्याची स्थिती पाहता आपण महापालिका परिसरात राहतो की एखाद्या दुर्गम भागात राहतो ? असा प्रश्न पडावा, अशी परिस्थिती चिखली परिसरातील रस्त्यांची आहे. खड्ड्यांमुळे वाहन चालवणे अक्षरशः जिकरीचे होऊन बसले आहे.
- सतीश साळुंखे, व्यापारी
गेली दोन दिवस सतत पाऊस पडत असल्याने पुन्हा खड्डे पडले आहेत. पाऊस उघडल्यानंतर लगेचच खड्डे बुजवून डांबरीकरण करण्यात येईल.
- व्ही.डब्ल्यू.वायकर, अभियंता (स्थापत्य) महापालिका
