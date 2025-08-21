पर्यावरण संवर्धनासाठी ‘मैत्री’ वृक्षारोपण
पिंपरी, ता. २१ ः पर्यावरण संवर्धनासाठी वृक्षांची आवश्यकता आहे. त्यासाठी अधिकाधिक वृक्ष लागवड करायला हवी, या उद्देशाने ‘सकाळ माध्यम समूह’ आणि यशदा रिॲल्टी यांच्यातर्फे रविवारी (ता. २४) सकाळी नऊ ते अकरा या वेळेत निगडीतील भक्ती-शक्ती चौकापासून हाकेच्या अंतरावर मुंबई-पुणे महामार्गालगत ‘माय ट्री-मैत्री’ वृक्षारोपण उपक्रम राबविण्यात येणार आहे.
संतांनी निसर्गाचे अर्थात झाडांचे महत्त्व अधोरेखित केले आहे. तोच वारसा जपण्यासाठी ‘माय ट्री-मैत्री’ वृक्षारोपण मोहीम राबविण्यात येत आहे. ही मोहीम केवळ झाडे लावण्याबद्दल नसून पृथ्वीचे संगोपन आणि भावी पिढ्यांसाठी शाश्वततेचा वारसा निर्माण करण्याबद्दल आहे. कारण, प्रत्येकाला जगण्यासाठी आवश्यक असणारा प्राणवायू अर्थात ऑक्सिजन झाडांमुळे मिळतो. मात्र, शहरीकरणामुळे अनेक ठिकाणी झाडे तोडली जातात आणि प्रदूषण वाढीला वाव मिळतो. त्याचा कळत-नकळतपणे सर्वांवर परिणाम होतो. त्यापासून वाचण्यासाठी झाडे लावणे आवश्यक आहे. म्हणूनच ‘सकाळ माध्यम समूह’ आणि यशदा रिॲल्टी यांनी वृक्षारोपण उपक्रम हाती घेतला आहे. त्याअंतर्गत आपण लावलेले प्रत्येक झाड निःस्वार्थीपणा आणि उज्ज्वल भविष्यासाठी आपली वचनबद्धता दर्शविणारे असेल. शिवाय, आपला परिसर आणखी हरित होण्यास मदत होणार आहे.
वृक्षारोपण-संवर्धनाचा वसा
‘यशदा रिॲल्टी’ हे बांधकाम क्षेत्रातील नामांकित नाव आहे. ग्राहकांना परवडतील असे गृहप्रकल्प उभारून त्यांच्या स्वप्नातील घरे उपलब्ध करून द्यायचे, हा त्यांचा प्रमुख उद्देश असला तरी, निसर्गाचे व समाजाचे आपण काही तरी देणे लागतो, या भावनेतून ‘वृक्षारोपण आणि संवर्धनाचा’ वसा त्यांनी घेतला आहे. ‘सकाळ माध्यम समूहा’ची साथ त्यांना लाभली आहे. ‘एक सदनिका, एक झाड’ अर्थात ‘एक कुटुंब, एक झाड’ अशी ही संकल्पना आहे.
तीन वर्ष राखणार निगा
केवळ वृक्षारोपण करायचे नसून, पुढील तीन वर्ष त्याचे संगोपन व संवर्धनही केले जाणार आहे. त्यासाठी नैसर्गिक खत, पाण्याची व्यवस्था केली जाणार आहे. जनावरांपासून संरक्षणासाठी प्रत्येक रोपाची निगा राखली जाणार आहे. ‘यशदा रिॲल्टी’च्या ग्राहकांच्या हस्ते त्यांच्या कुटुंबीयांच्या उपस्थितीत वृक्षारोपण केले जाणार आहे. सुमारे दोन हजार झाडे लावण्याचे उद्दिष्ट आहे. शिवाय, यापूर्वी विक्री केलेल्या सदनिकाधारकांच्या हस्तेही वृक्षारोपण केले जाणार आहे.
काय? कधी? केव्हा?
काय? ः ‘MyTree-मैत्री’ वृक्षारोपण व संवर्धनाचा संकल्प
कधी? ः रविवार, २४ ऑगस्ट २०२५
केव्हा? ः सकाळी ९ ते ११
अधिक माहितीसाठी संपर्क ः अक्षय - ९५६१३१४६७९
