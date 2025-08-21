संवाद माझा
रावेतमधील अतिक्रमणे हटवा
रावेत बीआरटी रस्त्याला लागून पदपथांवर फेरीवाल्यांनी आणि खाद्यपदार्थ विक्रेत्यांनी दुकाने थाटलेली आहेत. हा मुख्य चौक असून त्याच्या बाजूलाच सीएनजी पेट्रोल पंप आहे. तसेच इथूनच एस. बी. पाटील शाळा, महाविद्यालय जवळच आहे. शाळा भरण्याच्या सुटण्याच्या काळात नेहमी कोंडी होत असते. रस्त्यावरच लोक वाहने लावतात. त्यामुळे प्रचंड वाहतूक कोंडी होऊन विद्यार्थी, पालकांची गैरसोय होत आहे. महानगरपालिका प्रशासनाने यावर त्वरित लक्ष द्यावे.
- दीपक शंकर
PNE25V41864
पवार वस्तीतील गटार दुरुस्त करा
दापोडी येथील पवार वस्तीमधील रहिवासी ललिता केंगार व सिध्दार्थ आल्हाट यांच्या घरासमोरील मुख्य रस्त्यावरील गटार पूर्णपणे खाली खचले आहे. त्याने भविष्यात रात्री-अपरात्री अपघात होण्याची शक्यता आहे. लवकरात लवकर त्याची दुरुस्ती करावी, ही महापालिका प्रशासनाला विनंती.
-उमेश कांबळे, दापोडी
5V41867
लाल दिव्याचा खांब पडला
पिंपळे निलख येथे इंगवले चौकाजवळील छत्रपती शिवाजी महाराज पुलावरील रस्ता दुभाजक रात्रीच्यावेळी दिसत नसल्याने तेथे चालू बंद होणारा लाल दिवा लावण्यात आला आहे. मात्र, शिल्पा हॉटेलकडून येताना पुलाच्या दुभाजका समोरील लाल दिवा असणाऱ्या खांबास वाहनाने धडक दिल्याने तो पूर्णपणे खाली पडला आहे. तरी महापालिकेच्या ‘ड’ क्षेत्रीय कार्यालयाने संबंधित लाल दिव्याबरोबरच रिफ्लेक्टर ही बसवावेत.
- सनी शिंदे, पिंपळे निलख
PNE25V41866
भटक्या लोकांकडून कब्जा
आकुर्डीमधील धर्मराज चौक ते गुरुद्वारा चौक या अत्यंत वर्दळीच्या रस्त्यावर महापालिकेने भरपूर पैसे खर्च करून रस्ता आणि पदपथ बांधले. परंतु या पदपथावर काही भटक्या लोकांनी खूप दिवसांपासून अतिक्रमण केले आहे. ते येथेच कायम मुक्कामाला असतात. लोकांना पदपथ सोडून रस्त्यावरून चालावे लागते. येथेच आकुर्डी रेल्वे स्थानक असल्यामुळे दिवसभर प्रवाशांची वर्दळ असते. महानगरपालिकेच्या अतिक्रमण विभागाने इकडे लक्ष द्यावे. ही विनंती.
- संदीप मोरे,आकुर्डी
E25V41863
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.