मुख्याध्यापक संघाच्या अध्यक्षपदी संभाजी पडवळ
पिंपरी, ता. २२ ः पिंपरी-चिंचवड माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा मुख्याध्यापक संघाच्या अध्यक्षपदी समता माध्यमिक विद्यालयाचे मुख्याध्यापक संभाजी पडवळ तर, सचिवपदी भिकोबा तांबे विद्यालयाचे मुख्याध्यापक गणपत काळे आणि कार्याध्यक्षपदी टागोर विद्यालयाचे मुख्याध्यापक संतोष काळे यांची बिनविरोध निवड झाली.
मुख्याध्यापक संघाची सहविचार सभा नुकतीच पार पडली. पुणे जिल्हा मुख्याध्यापक संघाचे उपाध्यक्ष कल्याण बरडे यांच्या अध्यक्षतेखाली व संघाचे मावळते सचिव प्राचार्य सुबोध गलांडे आणि हवेली संघाचे सचिव आबा जाधव यांच्या उपस्थित ही निवड करण्यात आली.
पिंपरी-चिंचवड मुख्याध्यापक संघ शहरातील शाळांचा गुणवत्ता संवर्धन करणारा संघ असून, शाळांचे वार्षिक नियोजन, परीक्षा आयोजन, नियोजन तसेच हा मुख्याध्यापक संघ, शहरातील माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळांमधील मुख्याध्यापकांचे एक मंडळ आहे. हा संघ शिक्षकांच्या समस्या आणि गरजांवर लक्ष केंद्रित करतो. तसेच, विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिकबरोबरच सर्वांगीण विकास करण्यासाठी कार्यक्रमांचे आयोजन करतो. शिक्षकांच्या समस्या आणि अडचणी सोडवणे, शैक्षणिक विकास आणि गुणवत्तेसाठी प्रयत्न करणे, शिक्षकांना प्रशिक्षण आणि मार्गदर्शन देणे, शालेयस्तरावर विविध शैक्षणिक उपक्रम राबवणे, शिक्षकांच्या हक्कांसाठी लढा देणे, असे या संघाचे मुख्य उद्देश आहेत.
कार्यकारिणी पुढीलप्रमाणे : अनंतराव गर्जे, गणेश गवळी (उपाध्यक्ष), अजय राऊत (खजिनदार), हेमलता कोकणे, उमेश आगम (विद्यासचिव), शिवाजी गारगोटे, उद्धव ढोले, संध्या वाळुंज (सहसचिव), हेमंत अभोणकर, प्रीती दबडे (हिशोब तपासणीस), हनुमंत मारकड, भारती कौटे (वार्तापत्र संपादक), अर्चना माने, प्रभावती जेठे (महिला प्रतिनिधी), महेंद्र गणपुले, सुबोध गलांडे (मार्गदर्शक, सल्लागार)
