सकाळ संवाद
बीआरटी बस स्टॉपवरील
सूचना फलक बदलावा
मुकाई चौक ते भक्ती शक्ती मार्गावरील बीआरटी बस स्टॉपवरील विनोदी सूचना फलक, ज्याचा अर्थ होतो की इतर वाहने जाऊ शकतात जर बीआरटी मार्गावर स्कॅनर लावले. तर इतर कुठले ही वाहन या मार्गिकेत प्रवेश करू शकणार नाही आणि उद्देश साध्य होईल.
-रवींद्र मथुरिया, सेलेस्टियल सिटी फेज २ रावेत.
बसचे वायर बॉक्सचे
झाकण बसवावे
आकुर्डी ते काळेवाडी मार्गावर धावणाऱ्या ३२२ क्रमांक विद्युत बसचे वायर बॉक्सचे झाकण सुटलेले असून कधीही पडू शकते. धोका टाळण्यासाठी झाकण व्यवस्थित बसवण्यात यावे, अशी परिवहन मंडळाला विनंती आहे
रमेश देव, चिंचवड
जिल्हा रुग्णालयासमोरील
ड्रेनेजचे झाकण बदलावे
सांगवी जिल्हा रुग्णालयाच्या प्रवेशद्वारासमोरील ड्रेनेजचे झाकण तुटले आहे. याठिकाणी सकाळ व संध्याकाळी
ज्येष्ठ नागरिकांसह सर्व वयोगटातील नागरिक फिरण्यासाठी, व्यायामासाठी येत असतात. नजर चुकीने अपघात होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तरी येथील झाकण तातडीने बदलावे व नागरिकांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी स्थानिक नागरिकांकडून करण्यात येत आहे.
-एक वाचक, नवी सांगवी
साने चौकातील झाड
धोकादायक स्थितीत
आकुर्डी ते चिखली दरम्यान साने चौकाच्या पुढे रस्त्याच्या अगदी मध्यभागी एक झाड धोकादायक स्थितीत उभे आहे. हे झाड वाकलेले अन् कमकुवत झालेले असून वाहतूक प्रवाहाच्या दृष्टीने मोठा अडथळा निर्माण करीत आहे. यामुळे कोणत्याही क्षणी गंभीर अपघात होण्याची दाट शक्यता आहे. या मार्गावर सतत वाहतूक वाढलेली असून नागरिक, दुचाकीस्वार तसेच शालेय वाहतूक यासाठी हा मार्ग अत्यंत महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे सदर धोकादायक झाडामुळे मोठा अपघात होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. संबंधित ठिकाणी तातडीने पाहणी करून सदर झाडाची स्थिती तपासावी. आवश्यक असल्यास झाडाची छाटणी किंवा स्थलांतर करावे. नागरिकांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने रस्त्यावर सुरक्षित वाहतूक व्यवस्था सुनिश्चित करावी.
-निर्गुण थोरे, चऱ्होली
अपघातस्थळी गतिरोधक
असायला हवेत
अपघातांची मालिका आजही कायम आहे. रस्ते वाहतूक विभागाचे मंत्री आणि त्यांचे अभियंता नक्की कुणाच्या फायद्यासाठी आणि नक्की कुणासाठी रस्ते बांधणी करतात आणि का करतात? या धोकादायक रस्त्यावरील बेकायदेशीर असलेले रबलिंग स्ट्रीप काढून टाकून त्याठिकाणी प्रत्येक ५० मीटरवर आयआरसीच्या नियमांचे स्पीड ब्रेकर लावावेत. कारण ८०/१००आणि १२०च्या स्पीडने उतारावर आलेले कोणतेही वाहन एकदा या जीवघेण्या रबलिंग स्ट्रीपवर आल्याने (आदळल्याने) वाहन चालकांना कठीण जाते. म्हणून अचानक ब्रेक मारल्यावर वाहन आजूबाजूला सरकून अपघात होतात. आयआरसीच्या निकषांनुसार या अपघातस्थळी गतिरोधक असायला हवेत. चालकालाही आपले वाहन कंट्रोल करायला सोपे जाईल. त्यामुळे आपोआपच वाहनांचा स्पीड कमी होऊन वाहनं ३०/ २० आणि १०च्या स्पीडने जातील. हा प्रयोग करायला हरकत नाही.
-दिलीप डोळस, तळेगाव दाभाडे
