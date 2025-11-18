पवनमावळात कांदा रोपांचा तुटवडा
सोमाटणे, ता. १८ ः अवकाळी पावसाने कांद्याची रोपे खराब झाल्याने पवनमावळात रोपांचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. रोपांच्या किमती गगनाला भिडल्याने शेतकऱ्यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत.
अतिवृष्टीचा परिणाम सर्वच शेतकऱ्यांच्या शेतमालावर झाला असून पिकांचे मोठे नुकसान झाले. साठवलेल्या जुन्या कांद्याचेही नुकसान झाले, तर पावसातून वाचलेला कांदा बाजारभाव नसल्याने कवडीमोल किमतीला विकावा लागला. यातून शेतकऱ्याचा खर्चही भागला नाही. यातून सावरत असताना शेतकऱ्यांनी पुढील कांदा लागवडीसाठी आवश्यकतेप्रमाणे कांदा बियाणांची पेरणी केली. कांद्याच्या रोपांची चांगली उगवण झाली होती, परंतु अवकाळी पावसाने पुन्हा कांद्याची रोपे खराब झाली. परिणामी नवीन कांदा लावणीसाठी सध्या पवनमावळात रोपांचा तुटवडा भासू लागला आहे. रोपांच्या तुटवड्यामुळे त्यांच्या किमती गगनाला भिडल्या असून नव्याने कांदा लागवड कशी करायची अशी विवंचना शेतकऱ्यांपुढे आहे.
कांदा रोपांच्या तुटवड्यामुळे यावर्षी कांद्याची लावणी कमी प्रमाणात होण्याची शक्यता आहे. अवकाळी पावसाने बियाणांच्या वाफ्यात अधिक काळ पाणी साठून राहिल्याने रोपे खराब झाली आहेत.
-नितीन गायकवाड, प्रगतिशील शेतकरी, चांदखेड
