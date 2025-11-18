प्रारूप मतदार यादी उद्या प्रसिद्ध
पिंपरी, ता. १८ ः पिंपरी चिंचवड महापालिका निवडणुकीसाठी प्रारूप मतदार याद्या गुरुवारी (ता. २०) प्रसिद्ध होणार आहेत. त्यावर प्राप्त हरकती आणि सूचना २७ नोव्हेंबरपर्यंत मांडता येणार आहेत, अशी माहिती प्राधिकृत अधिकारी तथा अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप जांभळे पाटील यांनी दिली.
महापालिका निवडणूक प्रक्रिया सुरू आहे. ३२ प्रभागांतील १२८ जागांसाठी निवडणूक होणार आहे. त्यासाठी चार सदस्यीय प्रभाग निश्चित करून अनुसूचित जाती (एससी), अनुसूचित जमाती (एसटी), नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग अर्थात इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) आणि महिलांसाठी आऱक्षण काढले आहे. त्यावर हरकती व सूचना मागवल्या आहेत. निवडणूक प्रक्रियेचाच एक भाग म्हणजे प्रभागनिहाय मतदारयाद्या तयार करण्याची कार्यवाही सुरू आहे. त्यासाठी महापालिका कार्यक्षेत्रातील पिंपरी, चिंचवड, भोसरी विधानसभा मतदारसंघ आणि भोर विधानसभा मतदारसंघातील ताथवडेगाव यांच्या मतदारयाद्या प्रभागनिहाय विभाजित केल्या आहेत. अशा प्रारूप मतदार यादी सहा नोव्हेंबर रोजी प्रसिद्ध करण्यात येणार होती. मात्र, ती १४ नोव्हेंबरपर्यंत पुढे ढकलली होती. त्यानंतर प्रारूप मतदारयादी प्रसिद्धीची तारीख गुरुवार, २० नोव्हेंबर जाहीर केली आहे. त्यावर २७ नोव्हेंबरपर्यंत हरकती व सूचना मांडता येणार आहेत. मात्र, प्रारूप मतदारयादी गुरुवारी प्रसिद्ध केली जाते की पुन्हा लांबणीवर पडते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
हरकती-सूचनांसाठी स्वतंत्र कक्ष
महापालिका निवडणुकीसाठी जाहीर केल्या जाणाऱ्या प्रारूप मतदारयाद्यांवर हरकती व सूचना स्वीकारण्यासाठी अ, ब, क, ड, ई, फ, ग आणि ह क्षेत्रीय कार्यालये आणि महापालिका मुख्यालय स्तरावर पिंपरीतील सावित्रीबाई फुले सभागृहात कक्ष कार्यान्वित करण्यात येणार आहे. या कामकाजासाठी अधिकारी-कर्मचारी नियुक्त केले आहेत.
