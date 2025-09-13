अतिदक्षता विभाग अखेर सुरू
पिंपरी, ता. १३ ः मोहननगरमधील राज्य कामगार विमा (ईएसआय) रुग्णालयातील दहा खाटांचा अतिदक्षता विभाग (आयसीयू) वर्षभरानंतर अखेर सुरू झाला. त्यानंतर महिनाभरात रुग्णांना उपचार मिळत आहे. सध्या नऊ रुग्ण आयसीयूमध्ये उपचार घेत आहेत.
यापूर्वी गंभीर आजारांवरील उपचारासाठी रुग्णांना खासगी रुग्णालयात जाणे भाग पडत होते. आता कामगार व त्यांच्या कुटुंबीयांना मोफत दर्जेदार सेवा मिळत आहे. रुग्णालय प्रशासनाने तज्ज्ञ डॉक्टरांची संख्या वाढवून सेवा अधिक सक्षम केली आहे. आवश्यक यंत्रसामग्री व वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांच्या मदतीने दर्जेदार उपचार दिले जातात.
सार्वजनिक रुग्णालयांवरील ताण कमी करण्यासोबतच कामगारांना त्वरित उपचार उपलब्ध होत आहेत. ईएसआय प्रशासनाने आयसीयू सेवा सातत्याने सुरू ठेवावी आणि आणि इतर वैद्यकीय विभागांमध्येही सुधारणा करावी, अशी नागरिकांची अपेक्षा आहे.
---
दृष्टिक्षेपात
- आयसीयूमध्ये १० खाटांची व्यवस्था
- कृत्रिम प्राणवायू, व्हेंटिलेटर सुविधा
- नवीन डॉक्टरांची नियुक्ती
- तांत्रिक कर्मचारी भरती
- आरोग्य मंत्री अबिटकर यांच्या सूचनेनंतर आयसीयू सुरु
---
रुग्णालयातील आरोग्यसेवा
- सामान्य शस्त्रक्रिया
- ईएनटी सर्जरी
- नेत्ररोग शस्त्रक्रिया
- स्त्रीरोगशास्त्र आणि प्रसूती शस्त्रक्रिया
- ऑर्थोपेडिक शस्त्रक्रिया आणि प्रक्रिया
- सर्जिकल गॅस्ट्रो एन्टरोलॉजी
- हृदयरोग आणि हृदयरोग शस्त्रक्रिया
- बालरोग शस्त्रक्रिया
- जननेंद्रियाची प्रणाली
- न्यूरो सर्जरी
- सर्जिकल ऑन्कोलॉजी
- वैद्यकीय ऑन्कोलॉजी
- रेडिएशन ऑन्कोलॉजी
- बालरोग वैद्यकीय व्यवस्थापन
---
रुग्णालयातील अतिदक्षता विभागात रुग्णांचा चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. सध्या नऊ रुग्ण उपचार घेत आहेत. तज्झ वैद्यकीय अधिकारी कार्यरत झाल्याचा कामगार रुग्णांना फायदा होत आहे. रुग्णालयातील इतर वैद्यकीय सेवांमध्ये देखील सुधारणा केली जात आहे.
- डॉ. वर्षा सुपे - चिकित्सा अधीक्षक, ईएसआय रुग्णालय, मोहननगर
