मॉर्निंग वॉकच्या गर्दीने फुलली उद्याने

पिंपरी, ता. १८ ः गेल्या काही दिवसांपासून थंडीत वाढ झाली असून, मॉर्निंग वॉकसाठी नागरिकांची गर्दी वाढल्याचे चित्र आहे. शहर व उपनगर भागातील रस्ते पहाटे मॉर्निंग वॉकसाठी फुलल्याचे दिसत आहे. यात पोलिस भरतीसाठी तयारी करीत असलेल्या युवकांचाही मोठा सहभाग आहे.
या धकाधकीच्या जीवनात मानवाला शरीराकडे लक्ष द्यायला वेळ नाही. यामुळेच नागरिकांना अनेक व्याधींना सामोरे जावे लागत आहे. सध्या मधुमेह आणि हृदयरोगाने अनेकजण त्रस्त आहेत. बैठ्या कामामुळे आजाराचे प्रमाण अधिक असते. यामुळे दिवसेंदिवस आजारी नागरिकांची संख्या वाढत आहे. कोलेस्ट्रॉल वाढीच्या आजारावर डॉक्टर व्यायाम करण्याचा सल्ला देतात. यामुळे सकाळच्या वेळी व्यायाम करणाऱ्यांची संख्या वाढली आहे. सध्या शारीरिक हालचाली कमी झाल्या. बैठ्या कामामुळे वजन वाढणे, शरीरातील साखरेचे प्रमाण वाढणे, हृदयरोग यासारख्या आजारांच्या रुग्णसंख्येत वाढ झाली. विविध आजार बळावत गेले. या सर्व व्याधींवर सर्वोत्तम उपाय म्हणजे पहाटेचे फिरणे आणि व्यायाम समजला जातो.
शहरात मार्गावर मॉर्निंग वॉक
शहरात मॉर्निंग वॉकसाठी अनेक पर्याय उपलब्ध आहेत. उद्यानांमध्ये किंवा मोकळ्या जागांमध्ये फिरण्यासाठी जागा उपलब्ध आहे. ऑटो क्लस्टर, पिंपळे सौदागरचे लिनीयर गार्डन, काळेवाडी बीआरटी रोड किंवा कासारवाडी अंडरपास, नाशिक फाट्यावरील भारतरत्न जे. आर. डी टाटा उड्डाणपूल, रावेतचा बास्केट पूल, एम्पायर इस्टेटचा मदर तेरेसा उड्डाणपूल, मासूळकर कॉलनीतील टेल्को मैदान, आयुक्त बंगला मोरवाडी, काळेवाडी बीआरटी या मार्गावर मॉर्निंग वॉकसाठी महिला, पुरुष, तरुण वर्गाची संख्या वाढली आहे. व्यायामासाठी सुसज्ज जागा असल्याने येथे गर्दी वाढली आहे. प्राणायाम, योगासने, ध्यानधारणा, व्यायाम करताना दिसून येत आहे.
पोलिस भरतीच्या तयारीसाठी
इंद्रायणीनगरचे संत ज्ञानेश्वर महाराज क्रीडांगणावर पोलिस भरतीच्या तयारीसाठी पहाटे सराव करताना दिसून येत आहेत. पोलिस भरती आणि सैनिक भरतीसाठी धावण्याचा, कसरतीचा सराव आवश्यक आहे. लेखी परीक्षेबरोबर शारीरिक चाचणीमध्ये देखील उत्तम कामगिरी दाखवणे आवश्यक आहे. त्यामुळे धावणे, गोळाफेक, लांब उडी, उंच उडी याचा सराव करत आहोत. पोलिस भरतीची जाहिरात आली आहे. त्यामुळे पहाटे थंडीत सराव करण्यावर भर देत आहोत.
पहाटे फिरल्याने सध्या कसल्याही व्याधी नाहीत. ‘मॉर्निंग वॉक’मुळे शरीराला चांगला व्यायाम मिळतो. मी गेल्या पन्नास वर्षांपासून नियमित पहाटेचे फिरणे आणि व्यायाम करत आहे. त्यामुळे सध्या तरी कसलीही व्याधी नाही.
- ज्ञानेश्वर शिंदे, नागरिक
