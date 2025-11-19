अजमेरा कॉलनीत अतिक्रमणामुळे वाहतूक कोंडी
पिंपरी, ता. १९ ः अजमेरा कॉलनी-मासुळकर कॉलनी या रस्त्यालगत फळविक्रेते आणि खाद्यपदार्थ विक्रेत्यांनी अतिक्रमण करून स्टॉल्स लावले आहेत. त्यामुळे दुचाकी वाहनांची पार्किंग व्यवस्था सुरळीत नसल्याने रस्त्यावर वाहनांसाठी दहा फुटांहून कमी जागा वाहने जाण्यासाठी राहते. विविध प्रकारचे खाद्यपदार्थ विक्री करणाऱ्यांचे स्टॉल असल्यामुळे सतत वाहनांची वर्दळ असते. परिणामी, वाहतूक पोलिस आणि महापालिकेच्या दुर्लक्षामुळे वाहतूक कोंडी नित्याची झाली आहे. त्यामुळे वाहनचालकांना दररोज हकनाक आर्थिक झळ सोसावी लागत आहे.
अजमेरा कॉलनी रस्त्यावर मोठ्या प्रमाणात दुकानदारांनी अतिक्रमणे केली आहेत. त्यामुळे रहदारीस अडथळा निर्माण झाला असून, महापालिका अतिक्रमण विभागाने या रस्त्यावर कारवाई करण्याची आवश्यकता आहे. स्मार्ट परिसर म्हणून अजमेरा कॉलनी, मासुळकर कॉलनी परिसराला पूर्वीपासून ओळखले जाते. मात्र, रस्त्यालगतच्या दुकानदारांनी विविध वस्तू रस्त्यावर मांडलेल्या असतात. एसबीआय बँकेजवळ तर एका बिर्याणी हॉटेलवाल्याने थेट रस्त्यावर शेगड्या आणि मोठ-मोठी भांडी ठेवली आहेत. सायंकाळी तिथे गर्दी होते. त्यामुळे वाहतुकीचा खोळंबा होतो. त्याचा नाहक त्रास नागरिकांना सहन करावा लागत आहे.
अतिक्रमण विरोधी कारवाई नावालाच
दरम्यान, या रस्त्यावर अतिक्रमण विरोधी कारवाई होत असते, ती फक्त नावालाच. अतिक्रमण करण्याऱ्या मोठ्या दुकानदारांवर कोणतीच कारवाई होत नाही. कारवाई फक्त हातावर पोट भरणाऱ्या विक्रेत्यांवरच होते, असे नागरिक सांगत आहेत.
या रस्त्यावर सर्वाधिक वाहतूक कोंडी व वाहनचालकांना त्रासदायक ठरत आहे. रहदारीच्या वेळी साधारण १५ ते २० मिनिटांपेक्षा अधिक वेळ वाहतूक कोंडी होते. बेशिस्त वाहनांमुळे सकाळी आणि सायंकाळच्या सुमारास रस्त्यांवरून ये-जा करणे वाहन चालकांसह नागरिकांना डोकेदुखी ठरते.
- हनुमंत ग्युबाड, नागरिक
या वाहनांमुळे रस्त्यावर वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागतात. या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी असते. चालक वाहने आडवी लावलेली असतात.
- अरविंद कुलकर्णी, नागरिक
या रस्त्यावर धडक कारवाई करण्याचे आदेश अतिक्रमण अधिकाऱ्यांना देणार आहे. नागरिकांना अडथळा निर्माण होईल, अशा अतिक्रमणांवर महापालिका तत्काळ कारवाई करत असते.
- अतुल पाटील, सहाय्यक आयुक्त अतिक्रमण विभाग
