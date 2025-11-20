काम संपूनही सुरक्षा रक्षकांचा आगारात मुक्काम
पिंपरी, ता. २० : राज्य मार्ग परिवहन (एसटी) महामंडळाच्या विविध आस्थापनांवर कार्यरत सुरक्षा रक्षकांसाठी निश्चित करण्यात आलेल्या कामाच्या वेळा अडचणींच्या ठरत आहेत. मध्यरात्री दुसरी शिफ्टचे काम संपल्यानंतर घरी जाण्यासाठी सार्वजनिक वाहने नसल्याने त्यांना आगारातच मुक्काम करावा लागत आहे. यामुळे कामाच्या वेळा बदलण्याची मागणी पुढे आली आहे.
एसटीच्या चल, अचल संपत्ती रक्षणाची जबाबदारी महामंडळ स्थापनेपासून सुरक्षा व दक्षता विभागातील सुरक्षारक्षकांवर आहे. राज्यातील सर्व ठिकाणी मिळून दोन हजार ८०० सुरक्षारक्षक तीन शिफ्टमध्ये कार्यरत आहेत. आगारातील अप्रिय घटनांना आळा घालण्यासाठी काळजी व दक्षतेबाबत महामंडळ प्रशासनाने २०१३ मध्ये या सुरक्षारक्षकांना अधिकार दिले आहेत.
पूर्वी बहुतांश सुरक्षारक्षक मध्यरात्रीची शिफ्ट संपल्यानंतर सकाळी घरी जात होते. २०१३ ते २०२५ पर्यंत या शिफ्टमध्ये सर्व सुरक्षारक्षक काम करत होते. मात्र, स्वारगेट आगारात २५ फेब्रुवारी रोजी तरुणीवर अत्याचाराची घटना घडली. त्यानंतर परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी प्रवासी सुरक्षेच्या दृष्टीने उपाययोजना करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. यानंतर एसटी प्रशासनाने सुरक्षा रक्षकांसाठी बायोट्रिक हजेरी बंधनकारक केली. स्वारगेट घटनेनंतर एका सुरक्षारक्षकाला दोन शिफ्टमध्ये काम देणे बंद करण्यात आले. पण, शिफ्टची वेळ सुरक्षारक्षकांसाठी अडचणीची ठरत आहे. मध्यरात्री १२ नंतर बस किंवा लोकल बंद होते. त्यामुळे १२.३० वाजता शिफ्ट सुटल्यानंतर सुरक्षारक्षकांना घरी जाण्यासाठी सार्वजनिक वाहन नसते. परिणामी, रात्री आगारातच थांबून सकाळी घरी जावे लागत असल्याचे एका सुरक्षा रक्षकाने सांगितले.
एसटी महामंडळाच्या आस्थापना
मध्यवर्ती कार्यशाळा : ३
प्रादेशिक कार्यालये : ६
विभागीय कार्यालये : ३०
विभागीय कार्यशाळा : ३२
टायर रिट्रेडिंग प्लांट (टीआरपी) : ९
बसस्थानके : ५९५
आगार : २४८
सुरक्षारक्षकांच्या शिफ्टनिहाय वेळा
सकाळी ८.४५ ते सायंकाळी ५.१५
सायंकाळी ४.१५ ते मध्यरात्री १२.४५
मध्यरात्री १२.३० ते सकाळी ९.००
प्रवासी सुरक्षा आणि मालमत्तेच्या संरक्षणाला प्राधान्य दिले पाहिजे. महामंडळात पूर्वीपासून सुरक्षारक्षकांसाठी कामाची वेळ निश्चित केली आहे. पण, सुरक्षारक्षकांच्या काही अडचणी असल्यास, त्यावर निश्चित तोडगा काढला जाईल.
- सोमनाथ तिकोटकर, उपमुख्य सुरक्षा व दक्षता अधिकारी, एसटी महामंडळ
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.