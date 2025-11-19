राष्ट्रवादी कॉंग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाची मुंबईत बैठक
पिंपरी, ता. १९ ः आगामी महापालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी कॉंग्रेस शरद पवार पक्षातील हालचालींना वेग आला आहे. शहरातील पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांची प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे यांच्यासोबतच बुधवारी (ता.१९) बैठक झाली. महापालिका निवडणूक लढविण्यासाठी राष्ट्रवादी कॉंग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष महाविकास आघाडीला प्राधान्य देणार असल्याचा सूर या बैठकीत उमटला. पक्षाच्या वतीने गेल्या आठवड्यात शहरातील इच्छुक उमेदवारांच्या मुलाखती घेण्यात आल्या होत्या. या मुलाखतीसाठी आलेल्या ८७ इच्छुकांची नावे यावेळी पक्षश्रेष्ठींना देण्यात आली.
दरम्यान, महापालिका निवडणूक एकत्र लढविण्याबाबत यापूर्वीही शहरात महाविकास आघाडीच्या बैठका झालेल्या आहेत. बुधवारी मुंबईत झालेल्या बैठकीनंतर पुढील दोन दिवसांमध्ये महाविकास आघाडीची शहरात बैठक होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. शहरातील संभाव्य जागावाटपाबाबत चर्चा होणार असल्याची माहिती पक्षातील पदाधिकाऱ्यांनी दिली. दरम्यान, महाविकास आघाडीसोबत जागावाटपाचे गणित न जुळल्यास राष्ट्रवादी कॉंग्रेस व राष्ट्रवादी कॉंग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाची महापालिका निवडणुकीसाठी युती होण्याचीही चर्चा राजकीय वर्तुळात सध्या सुरू आहे.
खासदार डॉ. कोल्हे यांची रविवारी बैठक
राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे भोसरी विधानसभेतील प्रमुख पदाधिकाऱ्यांनी खासदार डॉ. अमोल कोल्हे यांची नुकतीच पुण्यात भेट घेतली. महापालिका निवडणूक आणि संभाव्य आघाड्यांबाबत चर्चा झाली. महापालिका निवडणुकीत मी वैयक्तिकरीत्या लक्ष घालणार असल्याचे सूतोवाच डॉ. कोल्हे यापूर्वीच केले होते. त्यानुसार रविवारी (ता.२३) ते शहरात बैठक घेणार आहेत.
