तळेगावात नगराध्यक्ष पदाचे पाचही अर्ज वैध
तळेगाव दाभाडे, ता. १९ : नगर परिषद निवडणुकीसाठी दाखल झालेल्या १४० उमेदवारी अर्जांची छाननी करण्यात आली. यात १०० वैध, तर ४० अर्ज बाद ठरले. दरम्यान, नगराध्यक्ष पदासाठी दाखल पाचपैकी सर्वच अर्ज वैध ठरले आहेत. त्यामुळे आता माघार कोण घेणार, की पाचही जण निवडणुकीच्या रिंगणात उतरणार याकडे मतदारांचे लक्ष लागले आहे.
शहरातील प्रभाग क्रमांक ९-ब मधील उमेदवार हेमलता चंद्रभान खळदे, प्रभाग क्रमांक १-अ निखील उल्हास भगत, प्रभाग १३ मधील शोभा सुनील परदेशी आणि भेगडे दीपक निवृत्ती असे चार उमेदवार बिनविरोध झाले असून त्यांची औपचारिक घोषणा होणे बाकी आहे.
महाविकास आघाडी न्यायालयात दाद मागणार
महाविकास आघाडीच्या वतीने ११ उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यात आले होते. यात अधिकाऱ्यांनी अर्जाची तपासणी करून ते बरोबर असल्याचे सांगितले. पण, छाननीवेळी सहा अर्ज बाद केल्याने महाविकास आघाडील पदाधिकाऱ्यांनी रोष व्यक्त केला. ‘तपासणीवेळी बरोबर असणारे अर्ज छाननीवेळी बाद कसे झाले, असा सवाल विचारत न्यायालयात जाण्याचा पवित्रा असे काँग्रेस पक्षाचे प्रभारी विशाल वाळुंज आणि शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे शंकर भेगडे यांनी घेतला आहे.
रात्री उशिरापर्यंत अर्जांची छाननी
उमेदवारी अर्जांची छाननी १८ नोव्हेंबरला होती. दिवसभर ही प्रक्रिया सुरू होती. पण, त्याची माहिती रात्री उशिरापर्यंत पत्रकारांना दिली गेली नाही. अधिकाऱ्यांचे मोबाइल फोनदेखील बंद होते. अखेर १९ नोव्हेंबरच्या मध्यरात्री दोन वाजता ही माहिती पत्रकारांना देण्यात आली. या सर्व प्रकाराची चौकशी करण्यासाठी पत्रकार नगर परिषद कार्यालयात गेले. तेव्हा निवडणूक निर्णय अधिकारी आले नव्हते. याबाबत मुख्याधिकारी दापकेकर यांना विचारले असता, ‘‘निवडणूक निर्णय अधिकारी सर्व प्रक्रिया करून पहाटे पाच वाजता गेले आहेत. दाखल अर्जांची संख्या जास्त होती. त्यामुळे छाननीसाठी उशीर झाला. यापुढे माहिती लवकर दिली जाईल,’’ असे दापकेकर यांनी सांगितले.
