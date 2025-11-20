‘रॉयल शेल’ सोसायटीजवळ रस्त्यावर सांडपाणी
‘रॉयल शेल’ सोसायटीजवळ रस्त्यावर सांडपाणी

रावेत येथील सेक्टर ३२ अ मधील स्टेट बँक ऑफ इंडिया शाखेजवळील ‘रॉयल शेल’ सोसायटीच्या गेटजवळ सांडपाणी वाहिनी तुंबली आहे. त्यामुळे रस्त्यावर सांडपाणी वाहत असून ये-जा करणाऱ्या वाहनांमुळे त्याच पाण्याचे शिंतोडे नागरिकांच्या अंगावर उडत आहेत. त्यामुळे स्थानिक रहिवाशांना मोठ्या गैरसोयीचा सामना करावा लागत आहे. पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या आरोग्य विभागाने तातडीने दुरुस्ती करावी.
- विलास खरे, रहिवासी
महाबली रस्त्यावर धोकादायक लिंबाचे झाड
शाहूनगर येथील आराधना सोसायटीच्या गेटजवळ महाबली रस्त्यावर असलेले लिंबाचे झाड धोकादायक स्थितीत आहे. हे झाड वाकलेले असून वाहतुकीसाठी अडथळा निर्माण होत आहे. या मार्गावर सतत दुचाकीस्वार, शालेय वाहतूक आणि इतर वाहनांची गर्दी असल्याने गंभीर अपघात होण्याची शक्यता आहे. महानगरपालिकेच्या उद्यान विभागाला कळविले तरी कार्यवाही झालेली केली. या ठिकाणी तातडीने पाहणी करून झाडाची छाटणी किंवा स्थलांतर करावे.
- एस. जे. इंगवले, शाहूनगर
पदपथावर मिनी ट्रक पार्किंगमुळे नागरिक त्रस्त
पिंपळे गुरव येथील जगताप पेट्रोल पंपाजवळ एका हार्डवेअर व सिमेंट विक्री करणाऱ्या दुकानदाराने त्याचा मालवाहतूक मिनी ट्रक दररोज पदपथावर उभा केल्याने पादचाऱ्यांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. वाहतूक शाखेकडून कोणतीही कारवाई होत नाही. या ट्रक चालकावर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी स्थानिक नागरिकांनी केली आहे.
- एक वाचक, नवी सांगवी
