विद्यार्थ्यांनी अनुभवली हुतात्म्यांची वीरगाथा
पिंपरी, ता. २० ः क्रांतिकारक बिरसा मुंडा जयंतीनिमित्त देशाच्या स्वातंत्र्य संग्रामात प्राणांची आहुती देणाऱ्या ‘हुतात्म्यांची वीरगाथा कथन’ हा कार्यक्रम नुकताच पार पडला. क्रांतिवीर चापेकर स्मारक समितीच्या वतीने करण्यात आलेला हा कार्यक्रम थेरगाव येथील लोकमान्य टिळक माध्यमिक विद्यालयात पार पडला.
कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे म्हणून ‘क्रांतिकारकांचा आत्मयज्ञ’ लेखन करणारे सुभाष चव्हाण होते. अध्यक्षस्थानी दिलासा संस्थेचे अध्यक्ष सुरेश कंक होते. क्रांतिकारक वस्ताद लहुजी साळवे, बिरसा मुंडा, उमाजी नाईक, चापेकर बंधू , लोकमान्य टिळक, विनायक दामोदर सावरकर, भगतसिंग, राजगुरू, सुखदेव , मदनलाल धिंग्रा, हुतात्मा बाबू गेणू , विष्णू पिंगळे यासारख्या अनेक क्रांतिकारकांनी देशाच्या स्वातंत्र्यलढ्यात सर्वस्व अर्पण केले. त्यांची शौर्यगाथा विद्यार्थ्यांना नवी प्रेरणा देत राहील यासाठी विद्यार्थ्यांनी क्रांतीच्या इतिहासाची पुस्तके वाचली पाहिजे, असे मत चव्हाण यांनी व्यक्त केले.
विद्यार्थ्यांनी स्वयंशिस्त, देशाभिमान, माणुसकी, भक्ती यातून देशावरील प्रेम दाखविले पाहिजे. परिवर्तनवादी विचार, नवे तंत्रज्ञान विकसित करण्याचा दृढनिश्चय केला पाहिजे, असे कंक यांनी सांगितले. मुख्याध्यापिका अश्विनी बाविस्कर यांनी प्रास्ताविक केले. अश्विनी दळवी, योगेश्वरी जाधव, दीप्ती बंदपट्टे, श्याम मस्तूद, मनीषा वाघ, रंजना कांबळे, शिवाजी पोळ, नलिनी पंडित यांनी नियोजन केले. सूत्रसंचालन सुनीता घोडे यांनी केले. आभार अंजली सुमंत यांनी मानले.