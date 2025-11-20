मामुर्डी सांगवडे चौकात गतिरोधक व वाहतूक दिवे बसविण्याची मागणी
सोमाटणे, ता. २० ः पवनमावळाला जोडणाऱ्या मामुर्डी सांगवडे चौकात गतिरोधक व वाहतूक दिवे नसल्याने अपघाताचे सत्र सुरु झाले आहे.
द्रुतगती पुलाखालील मामुर्डी पुलाजवळ पवनमावळातील सांगवडे, गहुंजे, किवळे, साईनगर, क्रिकेट स्टेडियमकडून आलेले पाचही रस्ते एकत्र येतात. त्यामुळे एकावेळी आलेल्या वाहनांमुळे मामुर्डी पुलाजवळ वाहनांची गर्दी होते. त्यातच येथे शिक्षण संकुल असल्याने दुचाकीवरून शिक्षणासाठी येणाऱ्या विद्यार्थ्यांची गर्दी असते. चौकात वाहतूक नियंत्रणासाठी गतिरोधक व सिग्नल यंत्रणा नसल्याने वाहनचालक नियमाचे उल्लंघन करत गर्दीतून वाट काढण्याचा प्रयत्न करतात. साईनगरकडून आलेली वाहने द्रुतगती मार्गाखालील पुलातून चौकात प्रवेश करतात, यातील अनेक वाहनचालकांना पुलाखालून आलेले वाहन दूरवरून दिसत नसल्याने अपघात घडतात. या चौकातील अपघात टाळण्यासाठी रस्त्यावर गतिरोधक बसवावे, अशी मागणी भूमाता शेतकरी कृती समितीचे अध्यक्ष सुभाष धामणकर यांनी केली आहे.
