पिंपरी मतदारसंख्या
लोकसंख्येपेक्षा कमी मतदारांचे प्रभाग
प्रभाग क्रमांक / प्रभागाचे नाव / मतदारसंख्या / लोकसंख्या
४ / दिघी बोपखेल / ५२,४९२ / ५५,५३९
५ / रामनगर सावंतनगर / ३९,१८७ / ४९,०४९
६ / धावडेवस्ती पांडवनगर / ४८,३१२ / ५२,५६५
७ / भोसरी गावठाण लांडेवाडी / ४०,६९४ / ५३,६२२
८ / इंद्रायणीनगर बालाजीनगर / ४४,२४७ / ५०,१६४
१० / मोरवाडी संभाजीनगर / ५४,५४० / ५५,६९९
१२ / तळवडे रुपीनगर त्रिवेणीनगर / ४१,८०१ / ४९,१४२
१३ / निगडी गावठाण यमुनानगर / ४८,६४६ / ५५,०७४
१५ / आकुर्डी गावठाण निगडी प्राधिकरण / ४७,९७१ / ५१,८५६
१७ / वाल्हेकरवाडी दळवीनगर बिजलीनगर / ५८,०१२ / ५९,०८९
१८ / चिंचवड केशवनगर तानाजीनगर / ५४,९२९ / ५५,०१२
२० / वल्लभनगर संत तुकारामनगर / ४४,७७८ / ५३,५४९
२१ / पिंपरीगाव मिलिंदनगर / ५६,२७० / ५६,८००
२२ / काळेवाडी विजयनगर / ५२,७६३ / ५८,७१०
२३ / थेरगाव गावठाण पवारनगर / ३४,७६५ / ४९,८४८
२४ / गणेशनगर गुजरनगर / ३९,२५१ / ४७,५२८
२८ / पिंपळे सौदागर रामनगर / ४७,२५६ / ५१,५५०
३० / कासारवाडी फुगेवाडी दापोडी / ५३,३५७ / ५७,००४
३१ / नवी सांगवी कवडेनगर / ४४,६७० / ५१,८४९
३२ / सांगवी गावठाण ममतानगर / ३९,८८० / ५४,६१४
