सेवा सहकारी सोसायटीच्या अध्यक्षपदी प्रवीण मुऱ्हे
सोमाटणे, ता. २१ ः सोमाटणे, वराळे, तळेगाव कार्यक्षेत्र असलेल्या तळेगाव विविध कार्यकारी सेवा सहकारी सोसायटीच्या अध्यक्षपदी प्रवीण गुलाबराव मुऱ्हे यांची निवड झाली.
सोसायटीचे अध्यक्ष अरुण मराठे यांनी पदाचा राजीनामा दिल्याने सोसायटीचे अध्यक्षपद रिक्त झाले होते. या रिक्त जागेच्या निवडीसाठी सोसायटीच्या कार्यालयात बैठक घेण्यात आली. या बैठकीस संचालक बबनराव भेगडे, दत्तात्रेय दाभाडे, शुभांगी दळवी, गुलाबराव मुऱ्हे, सचिन दाभाडे, एकनाथ भुजबळ, शंकर मराठे, सचिन फाटक, भरत मुऱ्हे आदी उपस्थित
होते. यावेळी सर्वानुमते अध्यक्षपदासाठी प्रवीण यांचा एकमेव अर्ज आल्याने निवडणूक निर्णय अधिकारी राकेश निखारे यांनी त्यांची निवड झाल्याचे जाहीर केले. या निवडीनंतर माजी सरपंच नितीन मुऱ्हे, शाबू मुऱ्हे, शांताराम मुऱ्हे, नवनाथ मुऱ्हे, आदींसह इतरांनी त्यांचे अभिनंदन केले.
PNE25V69655
Smt21Sf1.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.