सोमाटणे फाटा परिसरात रस्त्यावर झाड कोसळले
सोमाटणे, ता. २१ः पुणे-मुंबई महामार्गावरील सोमाटणे परिसरातील रस्त्यालगतचे झाड कोसळल्याने वाहतुकीला अडथळा होत असून अपघात होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.
मागच्या दोन दिवसापूर्वी सोमाटणे फाटा येथील झाडालगत टाकलेला कचरा अज्ञात व्यक्तींनी पेटवला. या कचऱ्याची आग झाडाच्या बुंध्यापर्यंत पसरली, आगीमुळे झाडाचा बुंधा जळून झाड रस्त्यालगत कोसळले. या झाडामुळे वाहतुकीला अडथळा होत आहे. झाड रस्त्याच्या डाव्या बाजूच्या पुणे लेनवर असल्याने दुचाकीस्वार या झाडाच्या जवळून जातात. रात्रीच्या वेळी रस्त्यावर कोसळलेले हे झाड दुचाकी स्वारांना दूरवरून दिसत नसल्याने अपघात होण्याची शक्यता अधिक आहे. अपघात टाळण्यासाठी रस्त्यावर कोसळलेले हे झाड तत्काळ बाजूला हटवावे, अशी मागणी हनुमंत मुऱ्हे यांनी केली आहे.
PNE25V69660
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.