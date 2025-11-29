थंडी परतली ! उबदार कपड्यांच्या खरेदीसाठी गर्दी
पिंपरी, ता. २९ : आधी हुडहुडी भरायला लावणारी थंडी, त्यानंतर उकाडा आणि आता पुन्हा हवेत गारवा जाणवू लागला आहे. शनिवारी (ता.२९) शहरातील किमान तापमान १७.४ अंश सेल्सिअस नोंदविण्यात आले. त्यामुळे नागरिकांनी उबदार कपडे वापरणे सुरू केले आहे. तर, बाजारातदेखील अशा कपड्यांची खरेदी वाढली आहे.
नोव्हेंबर सुरू झाला, तो थंडीची चाहूल घेऊनच. पहिल्या पंधरवड्यामध्ये पिंपरी चिंचवडसोबतच तळेगाव, देहूरोड येथील पारा दहा अंश सेल्सिअसच्याही खाली गेला होता. तर याच दरम्यान चिंचवडचे तापमान नोव्हेंबरमधील सर्वांत कमी म्हणजेच १४.५ अंश सेल्सिअस नोंदविण्यात आले. मात्र, त्यानंतर हवामानात झालेल्या बदलानंतर किमान व कमाल तापमान पुन्हा वाढले. मात्र, आता पुन्हा एकदा थंडीची चाहूल लागली असून डिसेंबरमध्ये तापमान घसरण्याची शक्यता हवामानयास्त्र विभागाने वर्तवली आहे.
उबदार कपड्यांसोबत स्टायलिंसुद्धा
साधारण दहा वर्षांपूर्वी स्वेटर व जॅकेट घालण्यामागे केवळ थंडीपासून बचाव करणे हा एकच उद्देश होता. मात्र, सध्या जसा काळ पुढे सरकला तसा दरवर्षी प्रत्येक ऋतूचा एक ‘ट्रेंड’ सुरू झाला. थंडीचा सामना करण्यासोबतच उबदार कपडे हे ‘स्टाइलिश’ कसे दिसतील यालाही महत्त्व दिले जाऊ लागले. त्यातूनच ऑफिससाठी वेगळे व शाळा, कॉलेज महाविद्यालयांसाठी वेगळे थंडीचे कपडे बाजारात बघायला मिळू लागले. फॉर्मल व कॅज्युअल या दोन प्रकारांतही सध्या असंख्य ‘व्हरायटी’ दिसत आहेत. यामध्ये कॉलेजवयीन आणि शाळकरी मुले यांच्या कपड्यात असंख्य प्रकार दिसत आहेत. यामध्ये विविध प्रकारातील जॅकेट, हुडी, स्वेटशर्ट यांना मोठी मागणी आहे. तर लहान मुलांसाठी झिपर, कानटोप्या, स्वेटर, पायमोजे, हातमोजे यांची मागणी वाढली आहे. तरुणी लोकरीचे स्कार्फ, शाली घेणे पसंत करत आहेत.
लोकरीसोबतच स्टायलिश कपड्यांना पसंती
उबदार कपडे म्हणजे लोकरीपासून बनलेले हा समज गेल्या काही वर्षांमध्ये मोडीत निघाला आहे. यावर्षी लोकरीच्या स्वेटर्स व जॅकेट सोबतच फ्लीस, वेलवेट, फर, रेशीम या फॅब्रिकपासून बनवलेल्या उबदार कपड्यांना मोठी मागणी आहे. सध्या सुरू असलेली लग्नसराई तसेच सणसमारंभातील कपड्यांवर साजेशा अशा उबदार कपड्यांना सध्या मोठी मागणी आहे. यामध्ये सिल्क व पश्मिनापासून बनवलेल्या शालींना विशेष पसंती मिळत आहे, असे विक्रेत्यांनी सांगितले.
थंडीच्या कपड्यांमध्ये सर्वाधिक मागणी ही जॅकेट, मफलर, कानटोपी यांनी असते. हे कपड्यांचे प्रकार सर्वच वयोगटात सर्वाधिक विकले जातात. तरुणींकडून स्कार्फसह अन्य कपड्यांना मागणी आहे. लहान मुलांसाठी हातमोजे-पायमोजे तसेच विशेषतः दुचाकीस्वारांकडून ग्लोव्हज खरेदी केले जातात. यावर्षी जीएसटीमध्ये कपात झाल्याने सर्वच कपड्यांचे दर स्थिर आहेत.
- दीपक कुमार, विक्रेता, रावेत
‘जॅकेट, स्वेटर्स हे नेहमीच खरेदी केले जातात. पण, यावर्षी मी स्टोल व शाली खरेदी करत आहे. लग्नसराई नेहमी थंडीतच असते. त्यामुळे समारंभाच्या पोशाखाला साजेचे श्रग , शाल किंवा स्टोलच्या मी शोधात आहे.
- प्रियांका, ग्राहक
