‘पीएफ’ कार्यालयाच्या नोंदणी मोहिमेला प्रतिसाद
पिंपरी, ता. २१ : चिंचवड येथे कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेच्या (इपीएफओ) कर्मचारी नोंदणी मोहिमेला उल्लेखनीय प्रतिसाद मिळाला. या कार्यक्रमात पीएफधारकांसाठी शासनाकडून मिळणाऱ्या प्रोत्साहन रकमेबाबत मार्गदर्शन करण्यात आले.
केंद्रीय भविष्य निधीचे पुणे विभागीय आयुक्त पंकज रमन यांनी याविषयी सांगितले की, केंद्र सरकारने देशातील अपारंपरिक आणि छोटे नियोक्ते यांना औपचारिक अर्थव्यवस्थेत आणण्यासाठी यंदा एक नोव्हेंबरपासून ३० जून २०२७ दरम्यान विशेष नोंदणी मोहीम राबवली आहे. दहा हजार रुपयांच्या आत वेतन असल्यास नियोक्त्यांना १५ हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहन रक्कम दिली जाईल. दहा हजार रुपयांपर्यंत वेतन असलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी एक हजार, दहा ते २० हजार रुपयांपर्यंतच्या वेतन गटासाठी दोन हजार आणि २० हजार ते एक लाख रुपये वेतन गटातील कर्मचाऱ्यांसाठी तीन हजार रुपये अशी प्रोत्साहन रक्कम सरकार देणार आहे.
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी नियोक्त्यांनी ईपीएफओ संकेतस्थळावर जाऊन पॅन, बँक खाते व जीएसटी क्रमांक अद्ययावत करणे आवश्यक आहे. त्याबरोबरच डिजिटल स्वाक्षरी किंवा ई-स्वाक्षरी प्रक्रियेची आवश्यकता भासेल. २०१७ च्या पूर्वी नोंदणी झाली नाही अशा पात्र कर्मचाऱ्यांना या मोहिमेतून ईपीएफओमध्ये आणण्याचा उद्देश आहे. देशभरातील अपारंपरिक क्षेत्रातील सात कोटी ५० लाख कामगारांना सामाजिक सुरक्षा जाळ्यात आणणे सरकारचे लक्ष्य आहे.
या मोहिमेला प्रादेशिक आयुक्त प्रथम विजयंत कुमार, प्रादेशिक आयुक्त द्वितीय सचिन बोराटे आदी अधिकारी उपस्थित होते.
-----
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.