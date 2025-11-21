कोइमतूरच्या अधिकाऱ्यांकडून पिंपरीतील प्रकल्पांची माहिती
पिंपरी, ता. २१ ः पिंपरी चिंचवडमधील प्रकल्पांची तमिळनाडूतील कोइमतूर महापालिकेच्या प्रतिनिधींनी माहिती घेतली. शहरी स्थानिक संस्थांची (युएलबी) कार्यक्षमता वाढविणे, संस्थात्मक शिक्षणाला चालना देणे आणि अत्याधुनिक प्रकल्पांची प्रत्यक्ष पाहणी करून प्रशासनिक अनुभव समृद्ध करण्याचा यामागील उद्देश होता. यात ‘वेस्ट-टू-एनर्जी’; घनकचरा, सांडपाणी तसेच स्वच्छता व्यवस्थापनातील परिचालन आणि देखभालविषयक पद्धतीची त्यांनी माहिती घेतली. कोइमतूर महापालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्त अनामिका रमेश, मुख्य अभियंता थिरू विजयकुमार यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने हा दौरा केला. कचऱ्यापासून ऊर्जा निर्मिती, संकलन ते विल्हेवाट प्रक्रियेतील यंत्रणा, पर्यावरणपूरक तंत्रज्ञानाचा वापर याचीही त्यांनी माहिती घेतली. कनिष्ठ अभियंता दशरथ वाघोले आणि स्वरूप लागारे यांनी त्यांना माहिती दिली.
