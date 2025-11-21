दोन वेगवेगळ्या अपघातात पाच जण जखमी
दोन अपघातांत
पाच जण जखमी
पिंपरी, ता. २१ : वाकड व पिंपळे निलख येथे झालेल्या दोन वेगवेगळ्या अपघातांत पाच जण जखमी झाले. जखमींमध्ये एकाच कुटुंबातील चौघांचा समावेश आहे. पिंपळे निलख येथील जगताप डेअरीजवळील सावित्रीबाई फुले उद्यानाजवळ गुरुवारी (ता. २०) रात्री साडे अकराच्या सुमारास झालेल्या अपघातात रोहित काळजे (वय ३६), त्यांच्या पत्नी प्रतीक्षा काळजी (वय ३२), मुलगा कृष्णा (वय ११), मुलगी मुक्ता (वय ५, सर्व रा. भोसरी) हे जखमी झाले. काळजे कुटुंबीय गुरुवारी एका कार्यक्रमानिमित्त बालेवाडी येथे गेले होते. तेथून परतत असताना त्यांच्या मोटारीला दुसऱ्या भरधाव मोटारीने समोरून धडक दिली. जखमींवर उपचार सुरू आहेत. तर वाकड येथे गुरुवारी रात्री बाराच्या सुमारास झालेल्या अपघातात आनंद गोरे (वय २७, रा. भुजबळ चौक, वाकड) हे गंभीर जखमी झाले आहेत.
