निगडी वाहतूकनगरी-मुकाई चौक बीआरटी मार्ग सुरू
पिंपरी, ता. २४ : पिंपरी चिंचवड महापालिकेने निगडी वाहतूकनगरी ते मुकाई चौक बीआरटी (बस रॅपिड ट्रान्झिट) मार्ग विकसित केला आहे. त्यावर महापालिका आयुक्तांच्या सूचनेनुसार या मार्गावर शनिवारपासून (ता.२२) पीएमपी बससेवा सुरू झाली आहे.
बीआरटी लेनमुळे प्रवाशांना जलद व सुलभ सेवा मिळते. प्रवासाला लागणारा वेळ वाचावा तसेच वाहतूक कोंडी व अपघात टाळता यावेत या उद्देशाने पीएमपी बससाठी पुणे आणि पिंपरी चिंचवड या दोन्ही महापालिकांनी बीआरटी लेन विकसित केल्या आलेल्या आहेत. त्यांतर्गत निगडी वाहतूक नगरी ते मुकाई चौक हा नवी बीआरटी मार्ग विकसित करण्यात आला आहे. तेथून ही सेवा सुरू करण्यात आली आहे. दरम्यान, या मार्गिकेतून खासगी चालकांनी आपली वाहने नेऊ नयेत, असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे.
बस मार्गांचा तपशिल
अ.क्र. मार्ग क्रमांक -पासून ते पर्यंत-बस संख्या- डेपो
१. ३०३ -निगडी ते आकुर्डी रेल्वे स्टेशन -३ -निगडी
२. ३०३-अ निगडी ते गहुंजे-१-निगडी
३. ३१९-निगडी ते पिंपळेगुरव-२-निगडी
४. ३७५- निगडी ते इंटरनिटी कंपनी हिंजवडी फेज ३-२- माण
५. ३६५-निगडी ते मुकाई चौक- २- निगडी
६. ३६७ -भोसरी ते मुकाई चौक-६- भोसरी
PNE25V70546
