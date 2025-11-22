दापोडीतील मंदिरात काकड आरती उत्साहात
पिंपरी-चिंचवड

पिंपरी, ता. २२ ः दापोडीतील वरील आळी परिसरातील विठ्ठल तरुण मंडळाच्या मंदिरामध्ये कार्तिक मास काकड आरती सांगता सोहळा उतसाहा झाला. सालाबादप्रमाणे दिंडी मिरवणूकीतून नगर प्रदक्षिणा घालण्‍यात आली. अनिल महाराज पाटील यांचे कीर्तन झाले. महाप्रसादाने कार्यक्रमाची सांगता झाली. मंडळाची १०२ वर्ष पूर्ण झाली आहेत, अशी माहिती सचिव कैलास जाधव यांनी दिली. यावेळी पुजारी यशवंत बोधे, अनिल मोरे, भजनी मंडळाचे एकनाथ बहिरट, सुरेश किंडरे, अच्युत सातव आदी उपस्थित होते. विश्वस्त संजय कणसे यांनी आभार मानले. विश्वस्त हनुमंत मोरे यांनी संयोजन केले.
