पिंपरी-चिंचवड

जिल्हा निवडणूक संचालन समिती संयोजकपदी आमदार अमित गोरखे

पिंपरी, ता. २३ ः पिंपरी चिंचवड महापालिका निवडणुकीची संपूर्ण प्रक्रिया राबविणे, उमेदवारांच्या मुलाखती घेणे, निवड करणे व निवडणूक प्रचार यंत्रणा कार्यान्वित करणे यासाठी भारतीय जनता पक्षाने जिल्हा निवडणूक संचालन समिती नियुक्त केली आहे. प्रदेश भाजपने या समितीच्या संयोजकपदी आमदार अमित गोरखे यांची निवड करून त्यांच्या क्षमतेवर मोठा विश्वास दाखवला आहे. गोरखे यांच्या निवडीचे कार्यकर्त्यांसह सर्व स्तरांतून स्वागत होत आहे. पक्षाचा जाहीरनामा प्रमुख, महायुती मित्र पक्ष समन्वयक, प्रचार यंत्रणा समन्वयक, निवडणूक आयोग संपर्क प्रमुख, विरोधकांसाठी आरोपपत्र प्रमुख, सामाजिक संपर्क प्रमुख, विशेष संपर्क प्रमुख, युवा संपर्क प्रमुख, महिला संपर्क प्रमुख, माध्यम समन्वयक, लाभार्थी संपर्क समन्वयक यांच्याही नियुक्त्या करण्यात आल्या आहेत.
