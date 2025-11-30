‘बेस्ट इमर्जिंग स्कूल’; ‘बेस्ट टीचर’ पुरस्कार
(इंदिरा युनिव्हर्सिटी)
मुंबईत आयोजित देवांग मेहता नॅशनल एज्युकेशन लीडरशिप अवॉर्ड्समध्ये ताथवडेतील इंदिरा युनिव्हर्सिटीच्या स्कूल ऑफ लिबरल आर्ट्सला ‘बेस्ट इमर्जिंग स्कूल’ आणि संगीत शिक्षक प्रा. नीलेश खळीकर यांना ‘बेस्ट टीचर इन म्युझिक’ पुरस्कार देऊन गौरविण्यात आले. अधिष्ठाता डॉ. आशुतोष मिसाळ यांनी ‘बेस्ट इमर्जिंग स्कूल’ पुरस्कार स्वीकारला. हा पुरस्कार शिक्षण क्षेत्रातील नावीन्य, गुणवत्तापूर्ण अध्यापन आणि विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासातील योगदानाबद्दल दिला जातो. सन्मान सोहळ्यात अनेक शिक्षणतज्ज्ञ, उद्योगक्षेत्रातील मान्यवर व विविध संस्थांचे प्रमुख यांची उपस्थिती होती. पुरस्कारानंतर इंदिरा युनिव्हर्सिटीच्या अध्यक्ष डॉ. तरिता शंकर, मुख्य मार्केटिंग अधिकारी डॉ. चेतन वाकळकर, कुलगुरू प्रा. डॉ. अनघा जोशी, प्र-कुलगुरू डॉ. पूनम भोयर यांनी स्कूल ऑफ लिबरल आर्ट्स आणि प्रा. खळीकर यांचे अभिनंदन केले.
संविधान दिनानिमित्त व्याख्यान
(मॉडर्न कॉलेज ऑफ फार्मसी, मोशी)
मॉडर्न कॉलेज ऑफ फार्मसी, मोशी येथील राष्ट्रीय सेवा योजना विभागातर्फे संविधान दिन उत्साहात साजरा झाला. मोनिका वरपे प्रमुख पाहुण्या होत्या. त्यांनी विद्यार्थ्यांना संविधानाची ओळख करून देत संविधान कसे जपावे? याबद्दल सांगितले. त्यांनी नागरिक म्हणून असलेल्या जबाबदाऱ्यांवर प्रकाश टाकत सांगितले की, प्रत्येक भारतीयाने संविधानातील मूल्यांचे पालन करणे आणि त्याचे रक्षण करणे ही प्रत्येकाची मूलभूत जबाबदारी आहे. संविधान प्रास्ताविकेचे सामूहिक वाचन केले. उपप्राचार्या डॉ. वृषाली तांबे, राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम अधिकारी रेखा भालेराव उपस्थित होत्या. विवेक तिळे यांनी ‘संविधान आपला स्वाभिमान आहे’ हे उदाहरणांद्वारे पटवून सांगितले. काशिश प्रसाद, नेहा राठोड, आरती बिरदार, यश नगर, आयुष सोनवणे या विद्यार्थ्यांनी संयोजन केले. ‘आपले संविधान, आपला स्वाभिमान’ असा जयघोष करत सांगता केली.
संविधान दिनानिमित्त विविध कार्यक्रम
(प्रा. रामकृष्ण मोरे महाविद्यालय, आकुर्डी)
आकुर्डी येथील प्रा. रामकृष्ण मोरे कला, वाणिज्य, विज्ञान महाविद्यालयात संविधान दिनानिमित्त विविध कार्यक्रम झाले. २६/११ शहीद दिनानिमित्त श्रद्धांजली अर्पण केली. प्राचार्य डॉ. अभय खंडागळे, उपप्राचार्य डॉ. मधुकर राठोड, उपप्राचार्य डॉ. अमोल सोनवणे, कार्यालयीन अधीक्षक संजय झेंडे आदी उपस्थित होते. राज्यशास्त्र विभागप्रमुख प्रा. अविनाश काळे यांनी प्रास्ताविक केले. प्रा. गंगाधर किटाळे यांनी संविधान दिनाची शपथ दिली. प्राचार्य डॉ. अभय खंडागळे यांनी संविधानाची तत्त्वे आणि कर्तव्यांचे सर्वांनी पालन करण्याचे आवाहन केले. १५० पेक्षा अधिक देशांमधील नागरिक भारतीय संविधानाचा अभ्यास करतात. कारण भारतीय संविधान हे नागरिक, समाज, राज्य आणि राष्ट्र यांच्यासाठी एक आदर्श प्रारूप निर्माण करते, असेही त्यांनी सांगितले. तसेच, निबंध स्पर्धा, रांगोळी स्पर्धा, भित्तिपत्रक (पोस्टर) प्रदर्शन, ऑनलाइन प्रश्नमंजूषा इत्यादी कार्यक्रमात विद्यार्थ्यांनी उत्स्फूर्त सहभाग घेतला. प्रा. विक्रांत शेळके यांनी सूत्रसंचालन केले. प्रा. डॉ. गोरक्षा डेरे यांनी आभार मानले.
