सकाळ संवाद

शाळेच्या टाकीतून वाहणाऱ्या पाण्यामुळे अपव्यय
केशवनगर, चिंचवडगाव येथील माणगंगा अपार्टमेंट जवळील शाळेच्या टाकीतून पाणी वाहत आहे. दररोज पाणी बराच वेळ वाहत असल्याने पाण्याचा अपव्यय होतो. प्रशासनाने याची दखल घेऊन योग्य ती उपाययोजना करावी.
- शरद पुरुषोत्तम जोशी, चिंचवडगाव
PNE25V70544
मोशी परिसरात वाहतूक कोंडी नित्याची
मोशी येथील पुणे नाशिक महामार्गावर कायमच वाहतूक कोंडी असते, रुग्णवाहिका जायला सुद्धा रस्ता मिळत नाही, या परिसरातील अतिक्रमण हटवून दोन वर्षे होऊन गेले तरी सेवा रस्त्याचे काम पूर्ण झाले नाही. पर्यायी रस्ता सुद्धा उपलब्ध नसल्याने नागरिकांची अडचण होत आहे. त्यामुळे प्रशासनाने या वाहतूक कोंडीच्या समस्येवर तत्काळ तोडगा काढावा.
- देवेंद्र पाटील, मोशी
PNE25V70545
खड्ड्यांमुळे अपघाताचा धोका
पाटीलनगर, चिखली येथील ब्ल्यू डाइस सोसायटी समोरील पाण्याच्या टाकी जवळ खड्डे पडल्याने नागरिक आणि विद्यार्थ्यांना त्रास सहन करावा लागत आहे. तसेच खड्ड्यांमुळे अपघाताचा धोका निर्माण झाला आहे. पावसाळा संपला तरी येथील खड्डे बुजविले नाहीत. महापालिका प्रशासनाने याची दखल घेऊन या परिसरातील खड्डे बुजवावेत.
- पुष्पराज आंबरे, चिखली, पाटीलनगर
PNE25V70543
सांडपाणी वाहिनी दुरुस्त करावी
सेक्टर दोन इंद्रायणीनगर भोसरी मधील मिनी मार्केट मंडई शेजारील सांडपाणी वाहिनी तुंबल्यामुळे सांडपाणी रस्त्यावर वाहत आहे. त्यामुळे परिसरात दुर्गंधी पसरली आहे. महापालिका प्रशासनाने येथील सांडपाणी वाहिनी तत्काळ दुरुस्त करावी.
- सागर सुपल, इंद्रायणीनगर, भोसरी
PNE25V70542,
