‘रेडझोन’ नकाशाला परवानगीची प्रतीक्षा
पिंपरी, ता. २४ : शहरातील ‘रेडझोन’चे सर्वेक्षण पूर्ण करून नकाशाचा अहवाल नगर भूमापन कार्यालयाने पिंपरी चिंचवड महापालिकेकडे नोव्हेंबर २०२५ रोजीच दिला आहे. त्यानुसार नकाशा प्रसिद्ध करण्याची जबाबदारी महापालिकेची आहे. पण, त्यासाठी संरक्षण विभागाच्या परवानगीची आवश्यकता आहे. याचे ‘ना-हरकत’ प्रमाणपत्र मिळावे, यासाठी पत्रव्यवहार करण्यात आला आहे.
‘रेडझोन’ हद्द निश्चितीसाठी नगर भूमापन कार्यालयाला २०२४ मध्ये प्रस्ताव देण्यात आला. संरक्षण विभागाची परवानगी घेऊन हे काम करावे लागल्याने मोजणीला उशीर लागला. तसेच मोठे क्षेत्रफळ असल्यानेही मोजणीचा कालावधी बरेच दिवस सुरू होते. मोजणी निश्चित करून नकाशाचा अहवाल पिंपरी चिंचवड महापालिकेकडे दिल्याचे नगर भूमापन कार्यालयाकडून सांगण्यात आले.
दरम्यान, देहूरोड ऑर्डनन्स फॅक्टरी डेपोच्या बाह्य सीमा भिंतीपासून दोन हजार यार्ड (१.८२ किलोमीटर) परिघात रेडझोनची हद्द आहे. दिघी मॅगझिन डेपोपासून १ हजार १४५ मीटर ‘रेडझोन’ हद्द आहे. या परिघात कोणतेही बांधकाम करण्यास प्रतिबंध आहे. त्यामुळे शहरातील लाखो कुटुंबे बाधित झाली आहेत. ‘रेडझोन’ची सीमा अस्पष्ट असल्याने मोजणीची मागणी नागरिकांमधून केली जात होती. सर्वेक्षण पूर्ण होऊन दहा महिने उलटून गेले, तरी नकाशाबाबत माहिती दिली जात नसल्याची तक्रार करत ॲड. राजेंद्र काळभोर यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. परिणामी, महापालिका नगररचना, बांधकाम, कर संकलन विभाग यांना प्रशासकीय कार्यवाही करण्यास अडथळे येत आहेत. आता त्वरीत या बाबत माहिती जाहीर करण्याची मागणी ॲड. काळभोर करत आहेत.
रेडझोन हद्दीबाबत सर्वेक्षण करून त्याचा अहवाल पिंपरी चिंचवड महापालिकेकडे दिला आहे. आमच्या कार्यालयाकडून केवळ अहवाल देण्यापर्यंतची भूमिका आहे. पुढे त्याचे जाहीर प्रकटन करण्याची जबाबदारी महापालिकेची आहे.
- अमित ननावरे, नगर भूमापन अधिकारी, पिंपरी चिंचवड
नगर भूमापन कार्यालयाने दिलेला नकाशा छापण्याबाबत ना हरकत द्यावी, असे पत्र संरक्षण विभागाला दिले आहे. त्यांच्या भागातील नकाशा छापण्यास अडचणी आहेत. संरक्षण विभागाने परवानगी दिल्यानंतर त्वरीत नकाशा प्रसिद्ध केला जाईल.
- किशोर गोखले, नगर रचना उपसंचालक, महापालिका
