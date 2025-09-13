सेंद्रिय भात पिकाकडे शेतकऱ्यांचा वाढता कल पवनमावळ पूर्व भागातील चित्र

सोमाटणे, ता. १३ ः रासायनिक खते आणि कीटकनाशकांचा वापर करून जास्त उत्पादन देणाऱ्या तांदळाचा आरोग्यावर प्रतिकूल परिणाम होतो. त्यामुळे अनेक ग्राहक सेंद्रिय पद्धतीने पिकविलेल्या इंद्रायणी भाताला पसंती देतात. त्यास उच्चांकी दर मिळतो. त्यामुळे सेंद्रिय भात पिकविण्याकडे पवनमावळ पूर्व भागातील शेतकऱ्यांचा कल वाढला आहे.
पवनमावळ हे आंबेमोहोर भाताचे आगार मानले जात होते. बदलत्या काळानुसार जास्त उत्पादन मिळविण्यासाठी शेतकरी प्रयत्नशील असतात. त्यामुळे आंबेमोहरऐवजी जास्त उत्पादन देणाऱ्या इंद्रायणी भाताला प्राधान्य दिले जात आहे. सध्या पवनमावळात नव्वद टक्यांपेक्षा जास्त शेतकरी इंद्रायणी भाताचेच उत्पादन घेतात, मात्र जास्त उत्पादन व्हावे म्हणून बरेच शेतकरी रासायनिक खते व कीटकनाशकांचा बेसुमार वापर करतात. याचे आरोग्यावर प्रतिकूल परिणाम दिसू लागले आहेत. याचा विचार करून आरोग्य चांगले राहावे यासाठी सेंद्रिय कृषी मालाची मागणी वाढली आहे.
साळुंब्रे येथील प्रगतिशील शेतकरी दिलीप राक्षे यांनी गेल्या पाच वर्षांपासून रासायनिक खतांऐवजी आधुनिक पद्धतीने सेंद्रिय भात शेती सुरु केली. आता इतर अनेक शेतकरी सेंद्रिय भातशेतीकडे वळले आहेत.
