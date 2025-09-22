ज्येष्ठ, दिव्यांग प्रवाशांना सुरक्षा रक्षकांची मदत
पिंपरी, ता. २२ : मेट्रोसाठी प्लॅटफॉर्म तिकिटाची व्यवस्था नाही. त्यामुळे ज्येष्ठ नागरिक किंवा दिव्यांग प्रवाशांच्या मदतीसाठी स्थानकापर्यंत येणाऱ्या नातेवाईक किंवा सहकाऱ्यांना अडचण निर्माण होत आहे. यावर प्रशासनाने तोडगा शोधला आहे. या प्रवाशांना मेट्रोत सोडणे किंवा अन्य बाहेर आणण्यासाठी सुरक्षारक्षकांची (गार्ड) मदत घेतली जाणार आहे.
मेट्रो ही अनेकांसाठी अजूनही नवीन सुविधा आहे. विशेषत: ज्येष्ठ नागरिक, लहान मुले, दिव्यांग प्रवाशांना मेट्रोचा पहिलाच प्रवास असतो. त्यांना ट्रेनमध्ये व्यवस्थित बसवण्याची चिंता नातेवाइकांना भेडसावते. परंतु प्लॅटफॉर्म तिकीट नसल्यामुळे नातेवाइकांना एखाद्या स्थानकाचे तिकीट काढून प्रवेश करावा लागत होता. या वर मेट्रो प्रशासनाने गार्डमार्फत ही सेवा सुरू केली. संबंधित गार्ड ज्येष्ठ किंवा दिव्यांग प्रवाशाला मेट्रो ट्रेनमध्ये सुरक्षित बसवून देतील. यासाठी कोणतेही अतिरिक्त तिकीट काढण्याची गरज नाही. ही सेवा सर्व स्टेशनांवर उपलब्ध असणार आहे. प्रवाशांना मेट्रोमध्ये सुरक्षित बसवण्यासाठी आता त्यांच्या नातेवाइकांनी फक्त प्रवेशद्वारावर उपस्थित गार्डला माहिती द्यायची आहे. त्यानंतर गार्ड स्वतः लक्ष ठेवून त्या प्रवाशांना मदत करणार आहे.
माझ्या वडिलांच्या पायाची शस्त्रक्रिया झाली आहे. बऱ्याचदा त्यांच्यासोबत रुग्णालयात जाणे शक्य होत नाही. ते मेट्रने सुरक्षित जातील की नाही, याची चिंता वाटायची. परंतु स्थानकातील गार्ड त्यांना सहाकार्य करून ट्रेनमध्ये बसवून देतात.
- शिवराज पवार, काळेवाडी
दर सात ते दहा मिनिटांनी मेट्रो धावते. त्यामुळे प्लॅटफॉर्म तिकीट काढणे सोयीचे ठरत नाही. त्यामुळे मेट्रोच्या नियमांमध्ये प्लॅटफॉर्म तिकिटाची सोय नाही. परंतु गरजू प्रवाशांच्या मदतीसाठी सुरक्षारक्षकांची मदत घेता येणार आहे.
- चंद्रशेखर तांबवेकर, जनसंपर्क अधिकारी, महामेट्रो
