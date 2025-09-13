सोनसाखळी चोरी, घरफोडीतील गुन्हेगार जेरबंद
पिंपरी, ता. १३ : सोनसाखळी चोरी व घरफोडी करणाऱ्या सराईत गुन्हेगाराला पिंपरी-चिंचवड पोलिसांच्या मालमत्ता गुन्हे विरोधी पथकाने अटक केली. त्याच्याकडून सोनसाखळी व घरफोडीचे प्रत्येकी चार व वाहन चोरीचा एक असे एकूण नऊ गुन्हे उघडकीस आले असून, सहा लाख ५३ हजारांचा मुद्देमाल जप्त केला आहे. गौरव अनिल सरोदे (वय २४, रा. रोहकल रोड, चाकण, मूळ- त्रिवेणीनगर, निगडी) असे या अटक केलेल्या आरोपीचे नाव आहे. दहा दिवसांपूर्वी रावेत व चिखली पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत सोनसाखळी चोरीचे गुन्हे घडले. या गुन्ह्याच्या तपासादरम्यान मालमत्ता गुन्हे विरोधी पथकाने विविध ठिकाणचे सीसीटीव्ही फुटेज तपासले असता गौरव सरोदे याने गुन्हे केल्याचे निष्पन्न झाले. तो चाकण परिसरामध्ये राहत असल्याने त्याला पकडण्यासाठी पोलिसांनी सापळा रचला असता तो तेथून पळून गेला. त्यानंतर पथकाने सुमारे १५ किलोमीटर पाठलाग करून त्याला ताब्यात घेतले. त्याच्याकडे कसून तपास केला असता त्याने गुन्ह्याची कबुली दिली. त्याच्याकडून चिखली, रावेत, तळेगाव दाभाडे, तळेगाव एमआयडीसी, संत तुकारामनगर, बाणेर, चतुःशृंगी, शिक्रापूर पोलिस ठाण्यात दाखल असलेले गुन्हे उघडकीस आले.
