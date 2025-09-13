मुसळधार पावसाने दाणादाण
पिंपरी, ता. १३ ः शहरात बऱ्याच दिवसांच्या विश्रांतीनंतर पावसाने शनिवारी (ता. १३) हजेरी लावली. पिंपरी, नाशिक फाटा, भोसरीसह अनेक ठिकाणी मुसळधार पाऊस पडला. सुमारे एक तास झालेल्या पावसामुळे नागरिकांची दाणादाण उडाली. सायंकाळी सहा वाजेपर्यंत २८ मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली.
पिंपरी चिंचवड शहरात यंदा मान्सूनचे आगमन सुमारे पंधरा दिवस अगोदर २६ मे रोजी झाले. जून महिन्यात सुमारे १६ दिवसांहून अधिक दिवस पावसाची नोंद झाली. जुलै महिन्यातही मुसळधार पावसाची नोंद झाली. शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या धरण क्षेत्रातही चांगला पाऊस झाला होता. ऑगस्ट महिन्यात काही दिवस पावसाने विश्रांती घेतली. पण, महिन्याच्या शेवटी पुन्हा पावसाने जोर धरला. सप्टेंबर महिन्याच्या सुरुवातीला मुसळधार पाऊस झाला. त्यानंतर पावसाने उघडीप घेतली होती. पण, आता पुन्हा एकदा राज्यातील विविध जिल्ह्यांत मागील काही दिवसांपासून मुसळधार पावसाला सुरुवात झाली आहे. मराठवाडा आणि विदर्भातील काही जिल्ह्यांत आणि घाटमाथ्यावर पुढील काही दिवस मुसळधार पावसाचा अंदाज हवामान विभागाने वर्तविला आहे.
शहरात दुपारी दोन पर्यंत कडक ऊन होते. पण, त्यानंतर काही वेळातच ढगाळ वातावरण होऊन दुपारी तीनच्या सुमारास मुसळधार पावसाला सुरुवात झाली. सुमारे ४५ ते ५० मिनिटे झालेल्या मुसळधार पावसामुळे सर्वांचीच दाणादाण उडाली. अचानक आलेल्या पावसामुळे दुचाकीचालक पावसापासून बचावासाठी उड्डाणपुल, बस स्टॉपचा आधार घेताना दिसून आले. नाशिक फाटा ते पिंपरीपर्यंत समतल विलगकांमध्ये (ग्रेड सेप्रेटर) अनेक ठिकाणी गुडघाभर पाणी साचले. त्यातून मार्ग काढताना वाहनचालकांची तारांबळ उडाली. त्यामुळे वाहतूक कोंडी देखील झाल्याचे दिसून आले. पावसामुळे रस्ते निसरडे होऊन दुचाकीचालक घसरुन पडले. पुणे जिल्ह्यासह घाटमाथ्यावर पुढील काही दिवस पावसाची शक्यता हवामान विभागाने वर्तविली आहे.
