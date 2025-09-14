सहकारी गृहसंस्थेत गैरकारभार; अध्यक्षासह तेरा जणांवर गुन्हा
पिंपरी, ता. १४ : सहकारी गृहसंस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांनी बेकायदारित्या देखभाल आणि इतर शुल्क वसूल केले. या प्रकरणी अध्यक्ष, खजिनदार, सचिवासह इतर १३ पदाधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल झाला आहे. हा प्रकार वाकड येथील ओमेगा पॅराडाइज सहकारी गृहसंस्थेत घडला. या प्रकरणात १७५ सदनिकाधारकांकडून ५७ लाख ४९ हजार ७३९ रुपये धमकावून वसूल केल्याचे फिर्यादीत म्हटले आहे.
या प्रकरणी पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ‘‘संबंधित सोसायटीतील सुमीत भाटिया यांनी वाकड पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. त्यानुसार अध्यक्ष अरविंदकुमार सचदेवा, खजिनदार अमोल पाटील, सचिव शैलेश राजहंस, अरुण दळवी, हरिहरण वेणुगोपाल, अशोककुमार मिश्रा, मिलिंद पांडे, सचिन पांडे, दिनेश पंडित, संजय पवार, रामेश्वर झंवर, योगेश पाटील, पवन शारदा, दोन महिला पदाधिकारी आणि तत्कालीन लेखापरीक्षक महिलेवर गुन्हा दाखल झाला आहे. डिसेंबर २०२१ मध्ये नवीन समिती निवडून आल्यानंतर त्यांनी समांतर कामकाज सुरू केले. त्यांनी एप्रिल ते डिसेंबर २०२१ या कालावधीचे शुल्क जमा करण्यास सुरुवात केली. रहिवाशांनी पैसे देण्यास नकार दिला असता, त्यांना धमक्या दिल्या आणि नोटीस पाठवल्या. शुल्क भरले नाही, तर सुविधा बंद करण्याची धमकी दिली. त्यावर रहिवाशांनी हे पैसे जमा केले, असे फिर्यादीत म्हटले आहे.’’
