तिसऱ्या दिवशीही पावसाने जनजीवन विस्कळित
पिंपरी, ता. १५ ः पिंपरी-चिंचवडमध्ये सलग तिसऱ्या दिवशी बरसलेल्या पावसाने जनजीवन विस्कळित झाले. रविवारी (ता. १४) रात्रीपासून संततधार सुरू होती. सोमवारी (ता.१५) पहाटे पासूनच पावसाने जोर धरला होता. सकाळीही तो कायम होता. दुपारनंतर पावसाने उघडीप दिली. सकाळी कामानिमित्त व कार्यालयात जाण्यासाठी घराबाहेर पडणारे कर्मचारी तसेच शाळेत जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांची आठवड्याच्या पहिल्याच दिवशी तारांबळ उडाली. अनेकांनी पावसामुळे चारचाकी वाहनांनी प्रवास करणे पसंत केल्याने सोमवारी सकाळी काही भागात वाहतूक कोंडीही झालेली दिसून आली. शनिवारपासून पाऊस सुरू असल्यामुळे शहरातील बहुतेक रस्ते जलमय झाले आहेत. अनेक ठिकाणी खड्डे पडल्यामुळे त्यातून मार्ग काढणे नागरिकांना जिकरीचे ठरत होते. दुपारी बारा वाजल्यानंतर पावसाने काहीशी विश्रांती घेतली, तरी ढगाळ हवामान व तुरळक पडणाऱ्या सरींमुळे वातावरणात गारवा होता.
पवना धरण १०० टक्के भरले
शहराप्रमाणेच मावळातही पावसाने हजेरी लावल्याने पवना धरण शंभर टक्के भरले. त्यामुळे सोमवारी दुपारी एक वाजल्यापासून धरणातून एक हजार क्युसेक्सने विसर्ग करण्यात आला. धरणातून सोडण्यात येणारे पाणी व पिंपरी, चिंचवड, निगडी, आकुर्डी, रावेत, थेरगाव, सांगवी, पिंपळे निलख, पिंपळे गुरव, भोसरी या भागातही झालेल्या जोरदार पावसामुळे पवना नदीच्या पाणीपातळीत काही प्रमाणात वाढ झालेली दिसून आली.
सलग तिसऱ्या दिवशी पाऊस
शनिवारपासून पाऊस हजेरी लावत आहे. शनिवारी सकाळी तासभर झालेल्या पावसाने नंतर विश्रांती घेतली होती. मात्र, रविवारपासून सरी बरसत आहेत. रविवारी सकाळी थोडे ऊन पडले होते, मात्र दुपारी बाराच्या सुमारास पावसाला सुरवात झाली. सायंकाळी पावसाने काहीशी उघडीप दिली होती. मात्र रविवारी रात्रभर पडणाऱ्या संततधार पावसाचा जोर सोमवारी दुपारपर्यंत कायम होता.
नव्या खड्ड्यांची भर
सलग तीन दिवस पाऊस पडत असल्याने शहरातील रस्त्यांची दुरवस्था झालेली दिसली. आधीच्या पावसामुळे शहरात पडलेले अनेक खड्डे बुजविण्यात आले नव्हते. त्यातच नव्या खड्ड्यांची भर पडल्याने रस्त्यांची चाळण झाल्याचे चित्र बहुतांश ठिकाणी दिसून आले.
पाच ठिकाणी झाडपडी
पावसामुळे सोमवारी दोन तासांमध्ये पाच ठिकाणी झाडपडीच्या घटना घटल्या. सकाळी आठ वाजता पिंपरीतील मोरवाडी चौकाजवळ झाड पडले. याशिवाय एमआयडीसी भोसरी, पिंपळे निलख, रहाटणी, वाल्हेकरवाडी या ठिकाणी झाडे पडल्याच्या घटना घडल्याची माहिती अग्निशामक दलाच्या वतीने देण्यात आली आहे.
पावसाची आकडेवारी
निगडी ः ८८
चिंचवड ः ८३.२
पिंपळे गुरव ः ८५.६
मोशी ः ५७.८
(सोमवारी सकाळी साडे आठपर्यंत मिलीमीटरमध्ये)
