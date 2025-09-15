पीएमआरडीएच्या पथकाचे थेऊर परिसरात बचावकार्य
पिंपरी, ता. १५ : पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) पुणे महानगर आपत्ती निवारण पथकाच्या (पीडीआरएफ) जवानांनी सोमवारी पहाटे बचाव कार्य करून थेऊर गावातील रूपे वस्तीत पाणी शिरलेल्या भागातून सुमारे ७० पेक्षा जास्त जणांना सुखरूप बाहेर काढले. ओढ्याला पूर आल्याने सुमारे दिडशे लोकांच्या वस्तीत पाणी शिरले होते. याची माहिती मिळतात पुणे प्राधिकरणाच्या वाघोली अग्निशमन केंद्रात आणि पीडीआरफ पथकातील जवानांनी घटनास्थळी धाव घेतली. जवानांनी शर्थीचे करून ग्रामस्थांना सुरक्षित स्थळी हलविले.
या पुरामध्ये काही म्हशी, शेळ्या, कोंबड्या वाचविणे शक्य झाले, काही जनावरे वाहून गेली, मात्र सुदैवाने जीवितहानी झाली नाहीय बचाव पथकात अग्निशमन केंद्र अधिकारी विजय महाजन, जितेंद्र तळेले, महेश आव्हाड, शुभम बढे, शुभम चौधरी, उमेश फाळके, सूरज इंगवले, साईनाथ मोरे, किरण राठोड, अभिषेक पावर, प्रकाश मदने, तेजस डांगरे, सिद्धांत जाधव, शुभम पोटे, दिग्विजय नलावडे, सागर जानकर, करण पाडुळे, राजेंद्र फुंदे, प्राणिल दराडे, लहू मुंडे, राहुल शिंदे आदी जवानांचा समावेश होता.
