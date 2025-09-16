आता नऊ तालुक्यांमध्ये पीएमआरडीएची कार्यालये
पिंपरी, ता. १६ : पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणांतर्गत (पीएमआरडीए) प्रादेशिक आणि तालुकास्तरीय कार्यालयांना मंजुरी मिळाली आहे. आता कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती सुरू आहे. सुमारे ५० कर्मचाऱ्यांवर विविध कार्यालयांची जबाबदारी देण्यात येणार आहे. यामुळे ग्रामीण भागातील नागरिकांना पुणे आणि पिंपरी चिंचवड येथील कार्यालयांत यावे लागणार नाही.
जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागातील नागरिकांसाठी पीएमआरडीएची कार्यालये गैरसोयीची आहेत. तेथून येण्यासाठी नागरिकांचे प्रवासात सुमारे अडीच ते तीन तास जातात. त्यामुळे हवेली, मावळ, दौंड, शिरूर, खेड, पुरंदर, भोर, वेल्हा, मुळशी या नऊ तालुक्यांत कार्यालये स्थापन करण्यासाठी आयुक्त डॉ. योगेश म्हसे यांनी शासनाकडे प्रस्ताव पाठविला होता. त्यास मंजुरी देण्यासह मनुष्यबळ वापरण्यास शासनाने परवानगी दिली आहे. त्यासाठी संबंधित तहसील, पंचायत समिती किंवा नगरपालिकेलगत भाडेतत्वावर किंवा शासकीय जागा शोधण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. एका कार्यालयासाठी किमान सात पदे भरली जाणार आहेत. सध्या पाच कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करून त्यांच्यावर जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे. लवकरच चार प्रादेशिक कार्यालयेदेखील सुरू केली जाणार आहेत.
तालुका कार्यालयासाठी पदे : नगर रचना सहाय्यक, उपअभियंता, कनिष्ठ शाखा अभियंता, लिपिक टंकलेखक, शिपाई.
सध्या कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांवर तालुका कार्यालयाची जबाबदारी देण्यात आली आहे. काही आणखी कर्मचारी नियुक्ती करण्यात येतील. त्यासाठी कंत्राटी पद्धतीने भरती केली जाईल.
- पूनम मेहता, सह आयुक्त, पीएमआरडीए
