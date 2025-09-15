विद्यार्थ्यांच्या कौशल्यासाठी ‘आफ्टर-स्कूल मॉडेल’
पिंपरी, ता. १५ ः महापालिका शाळांमधील विद्यार्थ्यांमध्ये सर्जनशीलता, चिंतनशीलता, सहकार्य आणि संवाद कौशल्ये विकसित करणे; त्यांचे व्यक्तिमत्त्व घडणीवर भर देण्यासाठी ‘आफ्टर-स्कूल मॉडेल’च्या अंमलबजावणीस सोमवारपासून (ता. १५) प्रारंभ झाला. १४१ शाळांमध्ये हा उपक्रम राबविण्यात येणार आहे.
महापालिका शिक्षण विभागातर्फे ‘दि अप्रेंटिस प्रोजेक्ट’ (टॅप) अंतर्गत ‘आफ्टर-स्कूल मॉडेल’ उपक्रम राबविण्यात येणार आहे. त्याअंतर्गत विद्यार्थ्यांना कला, कोडिंग, तंत्रज्ञान, आर्थिक साक्षरता यांसारख्या जीवनावश्यक कौशल्यांचे प्रशिक्षण मिळणार आहे. भविष्यातील आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी त्यांना तयार केले जाणार आहे. त्यासाठी महापालिकेच्या १४१ शाळांचे मुख्याध्यापक व शिक्षकांना भोसरीतील अंकुशराव लांडगे नाट्यगृहात प्रशिक्षण देण्यात आले. यामध्ये शिक्षकांना उपक्रमाची उद्दिष्टे, कार्यपद्धती, अभ्यासक्रम, विद्यार्थी व शिक्षक नोंदणी प्रक्रिया; मुख्याध्यापक आणि नोडल अधिकाऱ्यांची जबाबदारी याबाबत मार्गदर्शन केले. कॅपजेमिनी इंडियाचे एक्झिक्युटिव्ह व्हाइस प्रेसीडेंट प्रसाद शेट्ये, जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थेच्या प्रतिनिधी राजश्री तिटकारे, संस्थेचे सहसंस्थापक प्रशांत कुमार, अनामिका मुखर्जी, दिनेश साळवे, जुही शहा आदी उपस्थित होते.
‘‘विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी पुस्तकी ज्ञानासोबतच कला, कोडिंग, तंत्रज्ञान आणि आर्थिक साक्षरता यांसारखी कौशल्ये अत्यावश्यक आहेत. ‘दि अप्रेंटिस प्रोजेक्ट’ उपक्रमामुळे विद्यार्थ्यांचे व्यक्तिमत्त्व आणि आत्मविश्वास वाढेल.
- प्रदीप जांभळे-पाटील, अतिरिक्त आयुक्त, महापालिका
‘दि अप्रेंटिस प्रोजेक्ट’ उपक्रम सार्वजनिक शाळांमध्ये गुणवत्तापूर्ण शिक्षण सुनिश्चित करण्याचे एक मोठे पाऊल आहे. शिक्षकांचे प्रशिक्षण आणि आफ्टर-स्कूल अनुभव विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासास चालना देईल.
- किरणकुमार मोरे, सहाय्यक आयुक्त, शिक्षण विभाग, महापालिका
---
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.