आगामी निवडणुकांसाठी शिवसेनेत फेरबदल
पिंपरी, ता. १५ ः आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून पिंपरी-चिंचवड शहर शिवसेनेत संघटनात्मक फेरबदल केले आहेत. पिंपरी-चिंचवड महानगर प्रमुखपदी राजेश वाबळे आणि पिंपरी, चिंचवड व मावळ विधानसभा समन्वयकपदी बाळासाहेब वाल्हेकर यांची नियुक्ती झाली आहे. राजेश खांडभोर जिल्हाप्रमुख, तर शीला भोंडवे जिल्हा संघटिका असतील.
या निवडणुका शिवसेना पूर्ण ताकदीने लढणार आहे. त्यादृष्टीने संघटना बांधणी, नियोजन सुरू आहे. त्यासाठी हे बदल करण्यात आले. जिल्हाप्रमुख बाळासाहेब वाल्हेकर यांच्याकडे पिंपरी, चिंचवड आणि मावळ विधानसभा मतदारसंघाच्या समन्वयकपदाची जबाबदारी असेल. मावळ तालुकाप्रमुख राजेश खांडभोर यांची आता जिल्हाप्रमुखपदी नियुक्ती झाली आहे. उपजिल्हाप्रमुख राजेश वाबळे यांची पिंपरी-चिंचवड महानगर प्रमुखपदी नियुक्ती केली आहे. पिंपरी, चिंचवड आणि मावळ विधानसभा मतदारसंघाच्या जिल्हा संघटिकापदी शीला भोंडवे यांची नियुक्ती केली आहे. तर, मावळ तालुकाप्रमुखपदी राम सावंत यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे, अशी माहिती शिवसेनेचे सचिव संजय मोरे यांनी दिली.
याबाबत शिवसेना उपनेते तसेच खासदार श्रीरंग बारणे म्हणाले, ‘‘आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पिंपरी-चिंचवड शहर शिवसेनेत संघटनात्मक बदल केले आहेत. शिवसेना पुणे जिल्ह्यातील सर्व निवडणुका पूर्ण ताकदीने लढणार आहे. नवीन पदाधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली मावळ लोकसभा मतदारसंघात संघटना आणखी मजबूत होईल. जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, नगरपरिषद, महापालिकेत शिवसेनेचे जास्तीत जास्त नगरसेवक निवडून आणण्यासाठी नवनियुक्त पदाधिकाऱ्यांनी झपाटून कामाला लागावे. केंद्र, राज्य सरकारचे निर्णय लोकांपर्यंत पोहोचववेत. राज्य सरकारच्या योजनांचा लाभ नागरिकांना मिळवून द्यावा.’’
--------
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.